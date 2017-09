Køene vokser mot Askøy etter to trafikkuhell

– Det begynner å bli rimelig kaotisk. For kort tid siden hadde vi et tilløp til brann på Askøyveien utenfor Olsviktunnelen. Dette er en bil som de nå holder på å taue. I tillegg er Lyderhorntunnelen stengt på grunn av motorhavari, sier trafikkoperatør ved veitrafikksentralen, Kjetil Larsen klokken 15.30.

Han forteller at han kan se på kameraene at køene for øyeblikket går tilbake til Damsgårdstunnelen.

– Det er lange køer allerede. Det beste rådet er å smøre seg med tålmodighet, sier Larsen.