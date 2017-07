En av årets varmeste dager

I dag må du benytte sjansen for å få med deg finværet. Onsdag skinte solen fra skyfri himmel over Askøy med temperaturer opp til 25 grader. Torsdag skal det bli enda varmere, ifølge meteorologen.

– Det kan bli opp mot 30 grader i indre strøk av Vestlandet, men det blir nok ikke så høyt i ytre strøk. På Askøy blir det mellom 25–27 grader på torsdag. Det er jo ikke noe å klage på, sier vakthavende meteorolog Haldis Berge, ved Vêrvarslinga på Vestlandet.

Skyer på vei

Skal du få med deg solen og finværet må du imidlertid være rask. Allerede torsdag ettermiddag og kveld kan det bli litt mer tilskyende.

– Natt til fredag er du utrygt for at det kan komme litt spredt regn og nedbør. Det kan også bli noe lavere temperaturer på fredag med litt skyer, men det blir ikke så kjølig som det har vært tidligere i sommer, sier Berge.

Varmt i helgen

Selv om den sterkeste sommervarmen gir seg etter torsdag, går vi ikke en dårlig helg i møte skal vi tro værvarslingen.

– Det ser ganske bra ut for helgen. Fredag er det stort sett skyer og utrygt for litt regn, men lørdag er det meldt lett oppholdsvær og perioder med sol, og rundt 20 grader. Søndag kan det derimot være muligheter for litt nedbør igjen, sier meteorologen.