Stiller seg totalt uforstående til beskyldningene

Leder i Askøy Arbeiderparti, Terje Angelshaug, går rett i strupen på de lokale Høyre-toppene Siv Høgtun og Nils-Eivind Holmedal i et leserinnlegg.

«På Holmedals Facebook-side skjer det stadig personangrep på ordføreren. Holmedal fører an og andre Høyre-ledere, som Siv Høgtun, følger opp.», står det blant annet i innlegget.

Har gått gjennom innleggene

Siv Høgtun blir svært overrasket når Askøyværingen ringer henne og forteller om leserinnlegget.

– Jeg kan ikke forstå hvor han har det fra. Jeg tar sterk avstand fra personangrepene mot ordføreren, og har aldri vært i nærheten av å bidra til at dette har skjedd, sier Høgtun.

Da AV snakker med den tidligere ordførereren seinere på dagen forteller hun at hun har satt seg ned med datamaskinen og brukt mye av dagen på å finne ut om hun i løpet av debatten de siste ukene kan ha gått over streken uten å huske det.

– Som jeg sa tidligere, kan jeg ikke fatte og begripe hvor Angelshaug har dette fra. Dette er helt uriktig, og jeg synes dette er forferdelig trist, sier Høgtun.

Christina Gulbrandsen (arkivfoto)

– Hva er motivet?

– Dette er å dra det langt. Av og til går det riktignok varmt i debatten, men jeg er ikke enig i at mine utsagn er hets i retning ordføreren, sier nestleder i Askøy Høyre, Nils-Eivind Holmedal.

Han innrømmer likevel at han nok kan ha vært noe krass i en del av innleggene han har skrevet på Facebook, men er tydelig på at dette er fordi han er skuffet over ordførerens opptreden i to konkrete saker.

– Jeg står for det jeg har skrevet. Det må være lov å kritisere en ordfører, men så kan det godt hende at jeg kunne har skrevet ting litt annerledes. Jeg tenker ekstra nøye på at jeg må fremme sak og ikke person når jeg debatterer.

– Når det gjelder leserinnlegget fra Angelshaug stiller jeg meg undrende til hva motivet egentlig er, slutter Holmedal.

Det har ikke lykkes AV å komme i kontakt med administratoren for «Askøypakken krone for kroner» onsdag.