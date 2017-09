Lange køer til Askøy etter at campingbil fikk problemer

Klokken 1647 fredag ettermiddag fikk Vegtrafikksentralen melding fra en bilist som kunne fortelle at det står en bil med nødblinken på midt på Askøybroen i retning Bergen.

– Campingbil med stans på Askøybroen skaper lange køer, melder politiet i Hordaland på Twitter.

Politiet er på stedet og dirigerer trafikken.

Klokken 17.22 bekreftet Vegtrafikksentralen overfor Askøyværingen at NAF er kommet frem til stedet.

– De kom frem klokken 17.15 og holder nå på å få campingbilen bort fra broen. Politiet dirigerer trafikken bra, og trafikken går nå sakte forbi den havarerte bilen, sier trafikkoperatør John Andreas Omdal ved Vegtrafikksentralen.

Han legger til at køen så smått begynner å løse seg opp.

– Situasjonen er avtagende, så fort de har fått fjernet campingbilen så vil dette løse seg opp, sier trafikkoperatøren.

Klokken 17.50 melder politiet at campingbilen er fjernet og at broen er åpen for normal ferdsel.