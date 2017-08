Her endte festen i slagsmål

Fredag kveld klokken 23.43 fikk politiet inn melding om slagsmål på Norrønaheimen i Strusshamn. Ifølge politiet skal foranledningen til slagsmålet ha vært at utenforstående dukket opp på en privat fest og det oppsto bråk.

– Det var slagsmål mellom to personer. Det politiet har fått opplyst er at det var en privat fest og at noen utenforstående har kommet til stedet. Det er snakk om legemsfornærmelse med mindre skader, sier politiførstebetjent Hilde Røhmesmo ved Askøy lensmannskontor.

Hun forteller at AMK også ble informert og det ble sendt en ambulanse til stedet.

– Ambulansen måtte hente en overstadig beruset person. Det er foreløpig ikke opprettet sak på forholdet, men hvis det kommer inn en anmeldelse så vil det bli opprettet en, sier Røhmesmo.