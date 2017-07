8000 kroner i bot for råkjøring

Sent lørdag kveld hadde Utrykningspolitiet (UP) en laserkontroll på Juvik i 60-sonen, der to bilister kjørte over fartsgrensen.

Like før klokken 22.00 ble den høyeste hastigheten målt til 82 kilometer i timen.

– Vedkommende fikk et forenklet forelegg og må betale 8000 kroner, forteller Kjell-Bjørn Heggøy, politioverbetjent ved Askøy lensmannskontor.

Det ble også skrevet ut et forenklet forelegg til den andre bilisten som kjørte over fartsgrensen, men det er uvisst hvilken hastighet den skal ha holdt da kun den høyeste hastigheten er skrevet inn i loggen.