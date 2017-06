Ulykke ved Davangerkrysset

– Det er store materielle skader, opplyser operasjonsleder Lars Geitle ved Vest politidistrikt.

Ulykke oppstod da en bil bremset ned for å kjøre inn mot Davanger og fikk en annen bil rett i bakenden.

– En bak fikk det ikke med seg og durte inn i den andre bilen, men det ser ikke ut til å være noen alvorlige personskader, forklarer Geitle.

Både politi og helsepersonell rykket ut til krysset. Brannvesenet opplyser at de hjelper til med trafikkdirigering.

– Det vi vet er at det var ingen fastklemte, men vi står der og dirigerer trafikken litt, sier Stig Tetler ved 110-sentralen i Hordaland til AV rundt klokken 16.30.

Meldingen om ulykken fikk de inn 16.01, og 16.06 var Askøy brann og redning ved krysset. Veien ble stengt en periode på grunn av ulykken som har ført til noe lengre køer i den forbindelse og med rushtid.

Veitrafikksentralen opplyser om at de har fått melding om at veien er ryddet og at det har oppstått litt kø i område. På strekningen Olsviktunnelen - Askøy flyter det derimot bra.

