Sjekk ut vårt interaktive køkart

Vi gir deg trafikken minutt for minutt, og kartet holder deg hele tiden oppdatert på trafikksituasjonen. Kartet viser køstrekningene til og fra Askøy og Bergen og oppdaterer seg automatisk.

Du kan zoome deg inn for å få detaljert oversikt over hver enkelt strekning. Fargene på kartet viser hele tiden hvor mye kø det er og hvor lang køen er.

Bruk vårt kart over trafikken for å undersøke live-situasjonen der du er. Rødt betyr kø, grønt betyr at trafikken flyter bra. Oransje farge betyr at køene er i ferd med å løse seg opp.

Desto nærmere du kommer desto mer detaljert oversikt får du. Du kan flytte rundt på kartet for å se trafikken til både Askøy, Sotra og Bergen.

Følg Askøyværingen på Facebook!