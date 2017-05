Rykket ut til innendørs grilling

Det var klokken 22.30 på 17. mai at det kom inn melding om røyk ut av et vindu i Kleppevegen. Både brann, helse og politi rykket ut etter at det kom røyk fra et leilighetsbygg i området.

– Meldingen gikk ut på at det var en del røyk som kom ut av vinduet, men det skal ikke ha vært åpne flammer, sier Hilde Røhmesmo, fungerende politiførstebetjent ved Askøy lensmannskontor.

Da brennvesenet og politiet kom til stedet ble det konstatert at det dreide seg om en elektrisk grill, som ble brukt inne i leiligheten, som var årsaken til røykutviklingen.

– Jeg tør ikke uttale meg om hva slags type grilling som foregikk, men brannvesenet meldte om en elektrisk grill. Folk er selv ansvarlig for hvordan de lager maten sin, men det skal ikke ha vært åpne flammer og det er heller ikke opprettet sak, sier Røhmesmo.

Brannfolkene fikk etter kort tid stoppet grillingen og luftet ut.

