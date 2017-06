Like etter klokken 21 onsdag kveld meldte 110 Hordaland på Twitter at det var mye røyk i området. Askøy brann og redning ble sendt ut for å kontrollere forholdene der.

– Brannvesenet på stedet. Brenning av boss. Stort bål, følger 110 Hordaland opp med en stund senere.

Politiet rykket også ut og selve bålet ble slukket.

Følg Askøyværingen på Facebook!