Rosalind Fosse: – Er ikke Ramsøy en del av Askøy?

Ramsøy har ikke vært en del av Askøy siden 2012. I hvert fall dersom du leser årsmeldingene fra Askøy kommune nøye.

Under kommunestyret benyttet Rosalind Fosse (Frp) anledningen til å ta opp et enkelt spørsmål fra talerstolen: – Har ordføreren utelatt Ramsøy?

Frp-representanten siktet til årsmeldingen for Askøy 2016, der Askøy i seksjonen «fakta for Askøy» blir beskrevet som at den går fra Askeneset til Hanøy i bredden.

Det hører til historien at både ordfører Terje Mathiassen (Ap) og Rosalind Fosse (Frp) bor på Ramsøy, som ligger vest for Hanøy. På Askøy.

– Har ordføreren og undertegnede lov til å være i kommunestyret? Legges det opp til at Ramsøy blir en egen kommune på linje med Modalen, spurte hun ifølge eget referat som hun i ettertid sendte på e-post til Askøyværingen.

Askøyværingen kan imidlertid vise til at denne faktasnutten i årsmeldingen har blitt stående helt siden årsmeldingen i 2012, da «Fakta for Askøy» ble introdusert. Den gangen var det Siv Høgtun (H) som styrte på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti.

Så grunnen til at Ramsøy er «utelatt», kan vi anta rett og slett skyldes klipp og lim siden 2012.

