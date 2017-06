Plutselig var det dumpet store mengder boss bak den nedlagte fabrikken

Det sier Odd Reidar Osberg.

Askøyværingen møter ham bak en nedlagt fabrikk på Torvgarden, like ved Kleppevannet. Det var her Osberg nylig kom over store mengder boss som er dumpet i en skråning.

– Jeg går tur forbi her nesten hver eneste dag. Dette er gjort om natten for kun noen dager siden, sier han.

– Fortvilende

Madrasser, strykejern, elektriske gjenstander og bildekk er bare noe av det som nå ligger forlatt. Mengdene av boss er så store at Osberg mener at noen har kvittet seg med bosset ved hjelp av et større kjøretøy.

Jan Erik Storebø

Osberg legger til at forsøpling som dette gjør ham oppgitt.

– Det er fortvilende å komme over noe slikt. Det er ikke bra i det hele tatt, sukker han.

Grunneier: Ikke første gang

Miljøvernleder i Askøy kommune, Målfrid Eide, beskriver forsøplingen som trist.

– Det er som alltid veldig trist at noen bare kaster ting og tenker at noen andre skal rydde opp for de. Vi har dessverre en del slike episoder.

Etter det Eide erfarer eier ikke kommunen tomten hvor bosset nå flyter.

– Vi kommer uansett til å ta kontakt med grunneier for å informere om dette, sier hun.

Grunneier Jan Ingve Grønnevik var ikke klar over at bosset er dumpet bak fabrikken da AV kontaktet ham torsdag morgen.

Han forteller videre at dumping av boss på tomten til tider er et problem.

– Det er ikke første gang jeg hører om at noen kaster boss der. Jeg tror heller ikke det blir siste gang. Det er veldig frustrerende å få slike meldinger. Det er faktisk et slit. Vi har hevet masse boss fra andre mennesker på denne tomten og kommer selvfølgelig til å fjerne dette også, sier han, og legger til:

– Det er veldig greit hvis folk gir beskjed om de ser folk som dumper boss på denne måten, enten til politi, kommune eller grunneiere.

