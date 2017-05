På jakt etter flittig og rimelig arbeidskraft?

Sommerferien nærmer seg med stormskritt, og i år som i fjor vil Røde Kors Askøy formidle arbeidskraft gjennom prosjektet UngJobb.

96 oppdrag i fjor

Prosjektkoordinator Stian Jean Opedal Davies er opptatt av å gjøre voksne askøyværinger oppmerksomme på at et tilbud som dette eksisterer, og ikke minst fungerer.

– I fjor var det rundt 120 ungdommer som meldte seg til tjeneste. Vi fikk inn litt under 100 oppdrag, noe som er veldig bra, men det aller beste er selvsagt dersom vi klarer å formidle arbeid til alle ungdommene som søker, sier Opedal Davies, og legger til:

– De som trenger hjelp og arbeidskraft må gjerne ta kontakt så snart som mulig.

Hagearbeid, maling og husvask

Han forteller videre at det for det meste er hagearbeid og rydding utendørs som er aktuelt for de fleste av ungdommene som søker jobb.

– Men også enkel husmaling og for eksempel utendørs eller innendørs husvask var blant oppdragene vi fikk inn og fordelte i fjor. Så her er det muligheter, poengterer prosjektkoordinatoren.

Både private og bedrifter oppfordres til å ta kontakt dersom de har arbeid som kan utføres av flittige ungdommer med stor arbeidslyst.

– Røde Kors Askøy og jeg formidler oppdragene og noen mindre detaljer mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Lønn avtales direkte mellom de to partene. Vi har ikke lov til å pålegge noen en «minstesats», men anbefaler at det minimum betales 100 kroner i timen, forklarer Opedal Davies.

Ta kontakt!

Arbeidsformidlingen til Røde Kors Askøy varer fra 26. juni til 25. august, men både eventuelle arbeidsgivere og ungdommer oppfordres til å søke allerede nå.

Her kan man fylle ut skjema dersom man er ungdom og søker jobb, og her kan man fylle ut skjema dersom man søker arbeidskraft. Man kan også sende e-post til Stian Jean Opedal Davies dersom man foretrekker det.

