Ønsket skyss hjem - ringte ned nødsentralen gjennom natten

Like etter klokken tolv natt til tirsdag ringte en mann født i 1962 AMK og meldte om at det hadde vært «basking» i Kollevåg. Mannen var godt beruset, og sentralen oppfattet det som at han kun ønsket skyss hjem.

– Det er ikke første gang dette skjer. Vedkommende har ringt ved tidligere anledninger også, forklarer Kjell-Bjørn Heggøy, politioverbetjent ved Askøy lennsmannskontor.

Etter ikke mindre enn syv anrop mellom klokken 00.53 og 04.28 plukket ambulansen opp mannen i Kollevåg. Han ble kjørt til legevakten for en sjekk.

– Man vet jo aldri, så AMK tok en avgjørelse om å dra ut og sjekke. Det viste seg at det var som man først trodde, fortsetter Heggøy.

Klammeri på legevakten

Like før halv fem kom det melding fra legevakten om at de trengte bistand fra politiet.

– Vi fikk melding om en vanskelig person. Det var samme karen som hadde laget kvalme da legen vurderte ham som frisk, sier politioverbetjenten.

En patrulje kjørte for å assistere, før mannen ble kjørt hjem av politiet like før klokken halv seks tirsdag morgen. Det med et pålegg om å legge seg, og ikke plage nødetatene videre.

Vurderer anmeldelse

Heggøy forklarer at AMK nå vurderer å anmelde forholdet.

– Det er opp til helse om de ønsker å anmelde dette. For vår del er det ikke uvanlig at politiet anmelder slike forhold, forteller han videre.

– Samtidig er vi forsiktig med det, fordi det er viktig at folk ikke er redd for å kontakte nødetatene. Det handler jo også om hva han følte selv, så hver sak har flere sider, avslutter Heggøy.

