Om du er lei av standard bokstaver og tilfeldige tall på bilskiltet ditt så kan du nå faktisk gjøre noe med det.

Tidligere har det vært forbud mot personlige kjennemerker i bilnummeret, men det blir det slutt på allerede denne uken. Fra og med torsdag kan du gjøre som millionærer i utlandet og skaffe ditt eget personlige skilt.

Overskudd til trafikk

– Bilentusiasteene har etterspurt det lenge, og jeg er glad for at det nå blir mulig å søke om å få tildelt personlige kjennemerker i Norge, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding.

Om du ønsker deg et skilt med ditt eget navn og noen tall så kan du søke om det på Statens vegvesens nettside. Får du godkjent søknaden vil du ha enerett på skiltet i en periode på ti år av gangen. Hele herligheten vil koste deg 9000 kroner.

Overskuddet går til trafikksikkerhetsformål, opplyser Samferdselsdepartementet.

Ikke fritt frem

Samferdselsministeren er fornøyd med at man nå kan lage sitt eget skilt.

– Et forbud mot personlige kjennemerker er unødvendig, og det er gledelig at vi nå kan tilby dette til bilentusiastene, sier Solvik-Olsen.

Det vil imidlertid være noen begrensinger i kombinasjonene du kan lage. I 2015 ble daværende «Top Gear»-programleder Jeremy Clarkson truet med tre år i fengsel i Argentina etter et bilskilt som ga referanser til Falklandskrigen. Unngå slike kombinasjoner, med andre ord.

Hvert skilt må ha minst to og maksimalt sju tegn. I 2006 ble bilskiltet VIP 1 kjøpt for 285.000 pund, angivelig av milliardæren og Chelsea-eier Roman Abramovich. Skiltet skal være det dyreste i verden, men om du ønsker å tjene deg rik på et norsk skilt er det bare å legge fra seg den tanken. Det blir ikke lov å selge skilt videre.

