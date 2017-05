Førstkommende fredag er det duket for en ny runde med Fredagsdebatten.

Etter å ha vært gjennom to runder i januar og februar, der henholdsvis eldreomsorg og forsøpling stod på agendaen, setter vi nå søkelyset på høstens sykkel-VM.

Leserspørsmål

– Sykkel-VM blir større enn folk er klar over. Det blir et helt vanvittig arrangement, og en folkefest vi knapt har sett maken til tidligere. Fredag skal vi drøfte de positive sidene ved at sykkel-VM kommer til Askøy, men vi vil også pense innom utfordringene som følger med et slikt arrangement, sier programleder Joar Hystad.

Nytt i denne utgaven av Fredagsdebatten vil være at Askøyværingens lesere får muligheten til å sende inn spørsmål til debattdeltakerne i forkant av innspillingen. Dette kan gjøres via e-post eller Facebook (se faktaboks).

– Media har vært kritisk

Én av fredagens gjester er kommunikasjonssjef i Askøy kommune, Dag Folkestad, som har jobbet mye med sykkel-VM det siste året.

– Jeg ser frem til Fredagsdebatten. Til nå har media for det meste vært kritiske til sykkel-VM, så jeg håper at vi også får muligheten til å fremme de positive sidene ved arrangementet, sier Folkestad til Askøyværingen.

Fredagsdebattens to andre gjester er Badaboom-gründer og styremedlem i Askøy næringslivsforening Britt Hillestad, markeds- og kommunikasjonsdirektør for Sykkel-VM 2017 Erik Kubon Halvorsen, og sportsleder i Askøyværingen Jan Erik Storebø.

