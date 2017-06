Kommunestyret direkte: Handlingskraften til kommunen kritiseres

Siste: Roald Steinseide (Frp) savner handlekraft i kommunen og mener at alt stoppes og utsettes. - Vi trenger ikke alle disse utredningene, sier han. Miriam Haavik (Ap) er helt klar på at de ikke er handlingslammet, og at det kommer en rekke skoler i årene som kommer. - Våre skoler koster penger, i motsetning til Steinseide sine, sier hun.

Siste kommunestyre før sommeren starter klokken 10, og er satt opp til å vare i tolv timer. Askøyværingen er på plass hele dagen.

Askøypakken, drift av sykehjem, Munkebotn og utbyggingen på Florvågøen er blant dagens saker.

Det er verdt å merke seg at det klokken 12.30 blir utdeling av likestilling- og mangfoldsprisen 2016 og Drømmestipend.

Jan Erik Storebø

Dette har skjedd

10.00: Vi er i gang. Mange fremmøtte fra skytterlaget. Det er derfor bestemt at saken om Munkebotn skyves tidlig i møtet.

10.20: Rafael Cobo (SV) fremmer et utsettelsesforslag for Munkebotn. Han begrunner dette med stadige nye utfordringer for realiseringen av aktivitetssenteret. Cobo mener det er behov for å se på en ny plassering for skytesenteret. Etter avstemming faller forslaget til Cobo. Kun fire av representantene stemmer for.

Jan Erik Storebø

10.40–11.05: Munkebotn er fremdeles et tema. Gruppelederne har før møtet samlet seg for å enes om et felles forslag for Munkebotn. - For oss i Arbeiderpartiet er det viktig at vi får reguleringsplanen på plass, sier Elsa Benjaminsen. - Jeg skjemmes av at vi har brukt så lang tid. Denne saken fortjener bedre behandling, sier Siv Høgtun (H). Thorleif Thorsen (H), Rosalind Fosse (Frp) og Roger Fauskanger (AL) er også blant dem som har vært på talerstolen. Politikerne virker å være enige om at arbeidet med aktivitetssenteret må starte. Etter mye frem og tilbake blir fellesforslaget enstemmig vedtatt. Dette betyr at man har bestemt seg for å sette i gang arbeidet med reguleringsplan for aktivitetssenteret.

11.20–12.20: Det er nå gjennomgang av årsmeldingen og regnskap til Askøy kommune. Representantene skal en etter en frem for å tale.

Jan Erik Storebø

12.30: Utdelingen av drømmestipend og likestillings- og mangfoldsprisen 2016 er unnagjort. Drømmestipendet gikk til Eva Tyrhaug, mens Sidsel Lundebø mottok likestillings- og magfoldsprisen. (Vi kommer tilbake med egne saker om prisvinnerne) Det er verdt å merke seg at det blir en times lunsj fra klokken 13.00. Vi kommer tilbake med mer her fra klokken 14.00 og utover.

14.30: Det er bestemt at sak om bruk av opsjon i kontrakt om drift av sykehjemmene Attendo driver på Askøy skyves frem. Dette fordi ansatte fra Attendo er tilstede. Innstillingen fra Formannskapet er som følger: «Askøy kommune benytter seg ikke av opsjon med Attendo Omsorg AS i inntil 1+1 år. Askøy kommune tar driften tilbake på Kleppestø og Ravnanger.» Som det er kommet frem i saker og leserinnlegg i Askøyværingen er de ansatte på sykehjemmene delt på om de vil tilbake til kommunen eller fortsette med privat drift.

Jan Erik Storebø

14.50–15.30: Diskusjonen er livlig om driften av sykehjemmene. Det er mange som vil ha ordet. Christine Holmedal (H), Siv Høgtun (H) og Stig Abrahamsen (Frp) er alle sterkt imot innstillingen og er blant dem som har vært mest ivrig i debatten. Det er verdt å merke seg at en tilbakeføring av driften til kommunen vil utgjøre en ekstra kostnad på 4,8 millioner kroner per år. - I et langsiktig perspektiv mener vi det er uheldig at driften settes regelmessig ut på anbud. Anbud har det på seg at det kan legge press på kvalitet over tid, sier Bård Espelid fra Askøylisten.

15.35: Avstemming. Innstillingen fra formannskapet blir vedtatt. 18 stemte for og 17 imot. Dette betyr at kommunen tar tilbake driften av sykehjemmene på Kleppestø og Ravnanger. Det er verdt å merke seg at Rosalind Fosse (Frp) har varslet lovlighetskontroll av saken. Årsaken er at ordfører Terje Mathiassen sin kone jobber for Attendo. Fosse mener ordførerens kone vil dra økonomiske fordeler av vedtaket. Mathiassen selv hevder han ikke er inhabil og forteller at han har undersøkt saken hos fylkesrådmannen.

18.25: Saken om Hanøy skole er oppe til diskusjon. - Jeg syntes det er veldig uheldig at enkelte politikere sår tvil i vedtakene blant befolkningen, sier Elsa Benjaminsen (Ap). Arnt Erik Gangås (Frp) mener at vedtaket som det står i dag vil splitte lokalsamfunnet. - Lovlighetskontrollen vil også opprettholdes i forhold til nærskoleprinsippet, sier han. - Jeg forstår ikke at man skal bygge brakker på en skole når posisjonen sier at vi skal bygge en ny skole. Enten så må skolen komme, eller så kommer den ikke. Det kan ikke være så vanskelig å svare på, sier Gangås videre.

Posisjonen ønsker å bygge ut skolen i samsvar med utarbeidet prosjekt til B250 skole. Finansiering og byggestart vedtas i økonomiplan.

– Vi må tenke fremover. Kanskje er 250 elever på Hanøy for lite, kommenterer Nina Jarlind (H). Det er fremdeles ikke satt noe sluttdato for når skolen skal bygges. - Hanøy skole skal bygges, det er i forhold til hvilket årstall vi skal se når vi legger frem i budsjett- og økonomiplan, sier Benjaminsen (Ap) videre.

Rådmannens innstilling blir vedtatt 17 stemmer mot og 18 stemmer for. Det blir da blant annet satt i gang forhandlinger med fylkeskommunen for å få etablert gang- og sykkelvei fra friluften frem til Hanøy skole. Det vil også etableres midlertidige brakker som i utgangspunktet skal brukes til garderobe- og arbeidsrom for ansatte.

Sakslisten

Her er hele sakslisten:

PS 55/17 Godkjenning av innkalling og saksliste

PS 56/17 Godkjenning av protokoll

PS 57/17 Finansreglement Askøy kommune

PS 58/17 Årsmelding og regnskap 2016 - Askøy kommune

PS 59/17 Årsmelding og regnskap 2016 - Askøyhallene KF

PS 60/17 Årsmelding for 2016 006/17 Kontrollutvalget

PS 61/17 Plan 411 - Omregulering del av Laxeneset - Herdla - Gbnr 42/162 - Sluttbehandling

PS 62/17 Plan 207 - Reguleringsplan Sjøstrand, Florvågøen - Gbnr 6/75 mfl – Sluttbehandling

PS 63/17 Plan 393 - Solhaugen, gbnr. 15/346, 291 m.fl. – Sluttbehandling

PS 64/17 Plan 318 - Sørepollen småbåthavn - Sluttbehandling

PS 65/17 Bruk av opsjon i kontrakt om drift av sykehjem

PS 66/17 Avgjørelse om bruk av opsjon på barnehagetomt – Svartskogheiane

PS 67/17 Kostnader Kleppestø Barneskole infrastruktur, som konsekvens av vedtatt reguleringsplan

PS 68/17 Oppfølging skolebruksplan 2016 - vurdering av kapasitet ved Hanøy skole etter endring av kretsgrense

PS 69/17 Oppfølging av skolebruksplan - status og fremdrift 2017

PS 70/17 Munkebotn

PS 71/17 Sekretariat for kontrollutvalget

PS 72/17 Økonomirapportering mars 2017

PS 73/17 Tilsyn med forsøpling - interkommunalt samarbeid med BIR

PS 74/17 Askøyhallene KF. Valg av styrerepresentanter

PS 75/17 Askøypakken - mulige tiltak

PS 76/17 MELDINGER

RS 32/17 Særutskrift Finansforvaltning

Rapportering pr 30.04.2017

RS 33/17 Særutskrift Årsmelding eldrerådet for 2016

RS 34/17 Særutskrift Årsmelding Råd for funksjonshemmede for 2016

RS 35/17 Frivilligsentral - Årsrapport 2016

RS 36/17 Møtekalender 2017 - vedtatt i K 15.12.16 - Melding i hht vedtak

RS 37/17 Orientering om inngåelse av ny rammeavtale om produksjon og levering av middag til beboere i institusjon og hjemmeboende

PS 77/17 Lokal forskrift om rett til langtidsopphold i sykehjem i Askøy kommune

PS 78/17 Søknad om fritak fra verv

Følg Askøyværingen på Facebook!