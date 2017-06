Kjøpte hortensia, fikk med snegler på kjøpet

Brunsnegler er hver vår og sommer et mareritt for mange hageeiere. De kan opptre i stort antall og gjøre stor skade i hager.

Mer overraskende er det når sneglene kommer med som en del av kjøpet i en hageforretning, noe Torstein Olsen fra Follese opplevde nylig.

– Kjøpte hagehortensia på Plantasjen i Godvik. Se hva jeg fikk med på kjøpet. Har sendt bilde til Plantasjen og de anbefaler å sjekke jorden for egg før jeg planter ut eller bytter i nye planter på butikken. Hele Vestlandet plukker brunsnegler, men det var ikke mye hjelp å få fra Plantasjen, skriver han i en epost til Askøyværingen.

– Må ha skjedd en glipp

På telefon utdyper han ytterligere.

– Dette er planter som vi kjøpte med noen høye potter i. De ble plassert på en plass med belegningsstein hvor jeg aldri har sett snegler. Jeg er sikker på at de er kommet med som en del av kjøpet, sier han.

Olsen forklarer at han i etterkant av kjøpet hatt en dialog med Plantasjen hvor de anbefaler at han tar blomstene med tilbake til butikken og får de byttet. Plantasjen opplyser at de har kontaktet produsenten av disse plantene, og at de har iverksatt full sjekk på alle sine produkter.

Jeg er opptatt av at de ikke bare kan selge dette uten å kvalitetssikre. Her må det ha skjedd en glipp i et ledd.

De forklarer videre at dersom han velger å beholde plantene er det lurt om han sjekker jorden for egg fra disse brunsneglene.

Akkurat dette gjør ham oppgitt. Han mener det ikke skal være kjøpers ansvar å kvalitetssikre jorden.

– Jeg er opptatt av at de ikke bare kan selge dette uten å kvalitetssikre. Her må det ha skjedd en glipp i et ledd, sier han.

Plantasjen: Kan ikke gi garantier

Når Askøyværingen kontakter Plantasjen blir vi bedt om å kontakte ledende gartner for Plantasjen i Norge, Hilde Poppe.

Hun er klar på at kunden i dette tilfellet har vært uheldig.

– Det er heldigvis veldig sjeldent vi hører om dette. Vi bruker jord og materiale som er sjekket før det legges ut til salg i butikkene. Våre produsenter tar alle forholdsregler de kan for å holde vekk brunsneglen, men vi kan ikke gi garantier for at slike ting ikke kan oppstå. Vi klarer rett og slett ikke å fange opp alt.

– Hva tenker du om at denne kunden fikk med snegler på kjøpet?

– I dette tilfellet må vi bare beklage på det sterkeste. Selvfølgelig skal kunden få komme tilbake og få nye hortensia.

– Men er det slik at Plantasjen anbefaler kunder om å sjekke at jorden er fri for egg fra brunsnegler?

– Det skal være sjekket i forkant, men det skader ikke om man tar en ekstra sjekk selv, svarer hun.

Hun legger til at det er greit å være oppmerksom på at langtidsgjødsel kan ligge i jorden som små kuler, noe som fort kan forveksles med egg.