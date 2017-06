Hun blir Askøys nye skolesjef

Det ble offentliggjort mandag ettermiddag, da Askøy kommune annonserte i en pressemelding at Frode Solemdals etterfølger var klar.

– Anne-Merete Mærli Hellebø er innstillt som nummer en til stillingen som fagsjef skole etter Frode Solemdal. Hellebø kommer fra tilsvarende stilling i Fusa kommune, skriver kommunalsjef Åge Rosnes.

Mærli Hellebø har tidligere erfaring som lærer, inspektør og rektor, og kommer fra stillingen som skolesjef i Fusa kommune.

Hun skrev i 2016 en master i skoleledelse fra NTNU med tittelen «Ledelse av fremtidens skole - hva trenger rektor fra skoleeier?», som går på samspillet mellom rektorer og fagavdeling for å legge til rette for at lokale og nasjonale føringer når klasserommene.

– Den handler om å sørge for at rektorer og skoler får den hjelp og støtte de trenger for å oppnå intensjonene i praksis, forklarer den påtroppende skolesjefen til Askøyværingen.

Hun forteller videre at hun har fulgt med askøyskolene en stund, og ser frem til å jobbe med temaplanen innenfor de tre satsingsområdene til Askøy: Læringsmiljø, grunnleggende ferdigheter og vurdering for læring.

– Jeg er imponert over arbeidet i askøyskolene på alle nivå, og så gleder jeg meg stort til å få mange, nye kollegaer i Askøy kommune, og til å ta fatt på stillingen.

Dato for tiltredelse er ennå ikke klart.

