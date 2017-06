Har fått inn 60 meldinger om sankthansbål på Askøy

For å tenne bål i forbindelse med Sankthans må tillatelse fra brannvesenet innhentes. Torsdag hadde Askøy brann & redning fått inn cirka 60 meldinger om sankthansbål på Askøy.

– Det er fortsatt mulig å sende oss meldinger om sankthansbål, det er bare å gi beskjed helt inntil Sankthans, kan vakthavende brannsjef Tony Nyberg fortelle.

De gir ingen tilbakemeldinger på meldingene, men forteller at det for brannvesenet er viktig å registrere hvor på Askøy det tennes opp bål, hvem som er ansvarlig og å vite at dette skjer på tillatt grunn.

Slik er reglene

Denne uken har det vært flere utrykninger til bossbrenning på Askøy. Vi spurte derfor brannvesenet om hva som er lov og ikke.

For å starte med det enkleste: Det er et generelt bålforbud i Norge mellom 15. april og 15. september. Også på Askøy.

Det generelle bålforbudet sier imidlertid at «Du kan også grille i egen hage da den regnes som innmark og omfattes dermed ikke av forbudet», og at det er lov «å grille på stranden og på fjellet i god avstand fra skog og vegetasjon.»

MEN, og det er et stort men:

Flere kommuner i Norge, også her på Askøy, har en lokal forskrift som gjelder for åpen brenning og brenning av avfall. Her heter det blant annet:

«Både innendørs og utendørs brenning av impregnert, malt eller lakkert trevirke, samt avfall og emballasje, er forbudt.»

Altså. Å brenne ved, aviser og tørt hageavfall er ok - dersom det er trygt og du ikke risikerer å starte en skog- eller husbrann. Det er også vanlig høflighet, av hensyn til dine naboer, å ikke brenne vått materiale som forårsaker mye røyk.

Å brenne materiale som inneholder miljøgifter er ikke tillatt. Med mindre du søker kommunen om det, og får dispensasjon.

Ellers risikerer du å bli straffet etter forurensingsloven. Samt skaffe deg irriterte naboer, og forårsake unødvendige utrykninger. Slikt avfall skal leveres på en gjenvinningsstasjon. Den nærmeste for askøyværinger ligger på Ravnanger.

