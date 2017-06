Følg pinsetrafikken

Like før klokken 15.00 ble det meldt om en trafikkulykke ved Kipletunnelen. Tunnelen som er like før Storavatnet har ført til lange køer. En eldre kvinne ble lettere skadet, men bilen ble raskt fjernet.

– Det var et lite småuhell som lagde kø, men bilen er nå fjernet slik at det skal være åpen for passasje, sier trafikkoperatør Kjetil Larsen.

Med helg og pinse forventer de derimot at det kan bli ekstra press i trafikken utover.

– Det er den vante ettermiddagstrafikken, men med helg og utfartsdag slutter gjerne folk litt tidlig, så vi forventer nok litt ekstra kø i dag, påpeker han.

