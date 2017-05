Fant kreftfremkallende gass i vinterferien

– Hovedverneombudet har stengt et av klasserommene ved skolen, bekrefter rektor ved Askøy VGS, Sigrid Hiller, overfor Askøyværingen mandag formiddag.

Da 15 av elevene ved elektrofaglinjen kom til skolen mandag morgen, fikk de i løpet av kort tid beskjed om at klasserommet deres måtte stenges umiddelbart som følge av høye målinger av den kreftfremkallende gassen radon.

Fakta: Radongass Radon i inneluft øker risikoen for lungekreft.

Radongass er et datterprodukt av uran som det forekommer mye av der det er granitt.

Radon finnes naturlig i jordluft mange steder, også i Norge. Den utgjør et problem når det blir høye konsentrasjoner i inneluften på grunn av lekkasjer fra grunnen.

Statens strålevern anbefaler at radonkonsentrasjonen måles i alle norske hus.

Risikoøkningen bestemmes av hvor lang tid man utsettes for radon og av hvor høyt radonnivået er.

I skoler, barnehager og utleieboliger, som er omfattet av strålevernforskriften, stilles det bindende krav til radonnivåene.

Når det gjelder andre bygninger, anbefaler Statens strålevern at de skal ha så lave radonnivåer som praktisk mulig og innenfor anbefalte grenseverdier.

I bygninger med oppholdsrom hvor radonnivåer ligger mellom 100 og 200 Bq/m3 anbefaler Strålevernet at effektive radontiltak iverksettes. Dersom sluttverdien etter tiltak fremdeles ligger over 100 Bq/m3 (og under 200 Bq/m3), men ansees som så lav som mulig for den gitte bygningen, kan resultatet anses som tilfredsstillende for det tilfellet.

I bygninger med oppholdsrom med radonnivåer over 200 Bq/m3 anbefaler Strålevernet derimot at tiltak iverksettes helt inntil verdiene er så lave som mulig og under grenseverdien. Dersom ett tiltak ikke gir et lavt nok resultat, bør ytterligere tiltak iverksettes, inntil alle oppholdsrom er under grenseverdien.

Verdens helseorganisasjon (WHO) definerer nivået hvor det anbefales å utføre tiltak til 100 Bq/m3.

Kilde: Wikipedia/Statens strålevern

– Foreløpig er det bare dette ene klasserommet som er stengt, men det kan bli aktuelt å stenge ytterligere ett rom til, sier Hiller.

Rektoren forteller videre at målingene ble gjort allerede i vinterferien – med andre ord for rundt to og en halv måned siden.

– Hvorfor ble rommet først stengt nå?

– Det er på grunn av at hovedverneombudet først har grepet fatt i saken nå og på grunn av de rådene vi har fått fra fylkeskommunen.

– Hvilke råd har dere fått?

– De mener verdiene har vært innenfor akseptable grenser. Tirsdag kommer det representanter fra fylkeskommunen ut her for å vurdere dette på nytt, svarer Hiller.

Askøyværingen har ikke lykkes i å få kontakt med hovedverneombudet ved skolen.

Rundt lunsjtider mandag blir det opplyst fra en av elevene ved skolen at to klasserom er stengt, men at bare én av klassene er sendt hjem.

Følg Askøyværingen på Facebook!