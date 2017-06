Hvert år arrangeres det sommerklubb for barn i alderen 6 til 12 år på Askøy.

Aktivitetstilbudet finner sted de to første ukene av sommerens ferie, som oftest i uke 26 og 27. Her får man drive med friluftsaktiviteter som er passende for årstiden, med alt fra friluftsaktiviteter, gårdsbesøk, sjøaktiviteter og turer til friluftsområder.

Programmet varierer fra år til år.

På grunn av stor pågang oppfordrer kommunen foreldre til å melde på tidlig. Påmeldingen åpnet allerede i forrige uke.

