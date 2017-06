1. Rykker fotballherrene til Vestsiden-Askøy opp fra 4. divisjon til 3. divisjon?

JA: 48%

NEI: 52%

Konklusjon etter første halvår: Vestsiden ligger på en foreløpig 6. plass på tabellen, men de er bare sju poeng bak teten. Likevel er det per nå relativt lite som tyder på at laget skal rykke opp, men i idretten kan alt skje.

2. Vil det bli avholdt gudstjeneste i nye Tveit Kirke, som etter planen skal stå ferdig til høsten?

JA: 77%

NEI: 23%

Konklusjon etter første halvår: Ifølge Anne Borghild Andersen på kirkekontoret er planen fortsatt at kirken skal åpnes igjen 20. august. – Ingenting tyder på noe annet, så jeg føler meg trygg på at det ikke bare vil bli avholdt én, men mange gudstjenester i Tveit kirke i løpet av året, sier Andersen.

3. Blir det hvit jul på Askøy?

JA: 22%

NEI: 78%

Konklusjon etter første halvår: Vi får vente å se!

4. Blir det vedtatt at også elbiler må betale bompenger på Askøy?

JA: 61%

NEI: 39%

Konklusjon etter første halvår: Dette er vanskelig å si noe om per nå, men i slutten av april fortalte rådmann Eystein Venneslan til AV at han etter all sannsynlighet vil legge frem en sak for kommunestyret der han anbefaler å innføre halv bompengeavgift for elbiler på Askøy.

5. Blir det flere nedbørsfrie dager enn nedbørsdager på Askøy i juli?

JA: 56%

NEI: 44%

Konklusjon etter første halvår: Godt spørsmål! Meldingen ser sånn passe ut...

6. Stiller Odd Christian Eiking til start under sykkel-VM på Askøy i september?

JA: 73%

NEI: 27

Konklusjon etter første halvår: Odd Christian Eiking har hatt en forrykende avslutning på vårsesongen og inngang til sommeren med flere gode resultater. Sykkelekspert Johan Kaggestad, som Askøyværingen har vært i kontakt med, føler seg også trygg på at Kleppestø-gutten blir å finne på startstreken i september. – Løypeprofilen passer ham bra, sa Kaggestad til AV i mai.

7. Kommer håndballkvinnene til Askøy HK til å gå ubeseiret gjennom hele 2016/2017-sesongen?

JA: 11%

NEI: 89%

Konklusjon etter første halvår: Her bommet spåmennene og spåkvinnene virkelig! AHK-damene valset gjennom hele sesongen og vant 16 av 16 kamper. Det var det bare én av ti som trodde på!

8. Blir Askøybrua stengt som følge av storm eller andre værforhold?

JA: 36%

NEI: 64%

Konklusjon etter første halvår: Vel, til nå har det ikke skjedd!

9. Er Terje Mathiassen (Ap) ordfører på Askøy også når vi skriver 31. desember 2017?

JA: 78%

NEI: 22%

Konklusjon etter første halvår: Terje Mathiassen (Ap) sitter fortsatt som ordfører, og selv om det til tider stormer rundt ordføreren vår, så er det lite som tyder på at han på noen som helst måte kommer til å gå av som kommunens politiske leder.

10. Klarer Kleppe musikklag å beholde plassen i elitedivisjonen under NM i brass i februar?

JA: 71%

NEI: 29%

Konklusjon etter første halvår: Ja, det klarte de!

11. Blir veiprosjektet mellom Lindhaugen og Slettebrekka ferdigstilt?

JA: 42%

NEI: 58%

Konklusjon etter første halvår: – Per nå holder vi på med fremdriftsforhandlinger. Mer enn det kan jeg egentlig ikke si på det nåværende tidspunkt, informerer byggeleder for prosjektet, Isabelle Nilsen, i Askøypakken.

12. Blir det fullt hus på samtlige av Dagfinn Lyngbøs forestillinger i Askøyhallen?

JA: 91%

NEI: 9%

Konklusjon etter første halvår: Svaret på om det blir fullt hus får vi trolig ikke før månedsskiftet august-september. Rune Viken i Stand Up Norge skriver dette i en e-post til AV: – Per i dag er det solgt og reservert 12–1300 billetter, så det er mye som tyder på at det kommer til å bli utsolgt i hvert fall fredag og lørdag. Torsdagen er vi mer usikre på.

13. Kommer 15 eller flere hjorter til å bli påkjørt på Askøy?

JA: 31%

NEI: 69%

Konklusjon etter første halvår: Til nå er det meldt inn to hjortepåkjørsler på Askøy. Men det er høsten som er tiden for dette, og dermed vil tiden vise om det til slutt kommer til å ende opp med 15 eller flere påkjørsler.

14. Kommer fem eller flere askøyværinger til å ta NM-gull?

JA: 23%

NEI: 77%

Konklusjon etter første halvår: Til nå har faktisk hele elleve askøyværinger tatt NM-gull. Les mer om noen av dem ved å trykke deg inn på lenkene under.

15. Blir Thorbjørn Ludvigsens Askøy på langs-rekord slått?

JA: 51%

NEI: 49%

Konklusjon etter første halvår: Dette får vi først svar på lørdag 26. august.

16. Blir Kleppestøplanen vedtatt?

JA: 18%

NEI: 82%

Konklusjon etter første halvår: Uvisst!

17. Kommer Hennes & Mauritz, Clas Ohlson og/eller McDonald's til å åpne avdeling på Askøy?

JA: 25%

NEI: 75%

Konklusjon etter første halvår: Uvisst! Det er ingenting som tyder på det nå.

18. Er Siv Høgtun gruppeleder for Askøy Høyre også når vi skriver 31. desember 2017?

JA: 78%

NEI: 22%

Konklusjon etter første halvår: Siv Høgtun er en godt likt gruppeleder, og det er ingenting som tyder på at noe annet vil være tilfelle i det vi skriver 31. desember.

19. Kommer innbyggertallet på Askøy til å bikke 29.000?

JA: 78%

NEI: 22%

Konklusjon etter første halvår: Per 1. april 2017 er vi 28.908 innbyggere på Askøy. I 2016 økte befolkningen med 441 personer, og dermed er det rimelig å anta at vi faktisk kommer til å bikke 29.000 i løpet av året.

20. Kommer Fredrik Saroea og Datarock til å gi ut et nytt album?

JA: 34%

NEI: 66%

Konklusjon etter første halvår: De har ikke gjort det ennå...

