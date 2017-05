For andre gang på tre dager ble Olsviktunnelen stengt som følge av en teknisk feil på en av gassdetektorene i tunnelen.

Tunnelen ble stengt like over klokken halv fire onsdag ettermiddag. Trafikken stod bom stille på Askøybrua i noen lange minutter, men etter cirka et kvarters tid ble tunnelen åpnet for trafikk igjen.

– Det er det samme problemet som på mandag, bekrefter trafikkoperatør i Statens vegvesen, Jahn Marøy.

Mandag ble tunnelen stengt og åpnet igjen flere ganger på kort tid.

