AKKURAT NÅ: Lange køer mot Askøy etter kraftig kollisjon

Det var like etter klokken 15 at det ble meldt om flere biler som er involvert i en trafikkulykke på riksvei 555 ved Liavatnet. Det skal være omfattende materielle skader på bilene, men det er ikke meldt om alvorlige personskader.

Like før klokken halv fem meldte Vegtrafikksentralen at veien var ryddet og åpnet for fri ferdsel. Det er fremdeles lange køer i området.

Lange køer

Trafikkoperatør ved veitrafikksentralen, Heidi Hauge Rasmussen, forteller like før halv fire at det er mye kø på veiene.

– Akkurat nå er det veldig mye kø. Det går veldig tregt på Puddefjordsbroen og videre mot Damsgård. Dette vil nok forplante seg utover ettermiddagen, sier hun, og legger til:

– Jeg frykter at det vil ta tid for folk å komme seg hjem i ettermiddag.

Etter det AV får opplyst skal veien forbi ulykkessstedet være stengt og politiet dirigerer trafikken. En bilberger skal være på plass.

Følg situasjonen i trafikken direkte her.