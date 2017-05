– Ungdommene har virkelig herjet. Det var ikke noe fint syn her. Vi måtte vaske i flere timer, forteller daglig leder på Burger King Kleppestø, Kine Øye.

Hendelsen skal ha oppstått fredag kveld. Etter at Burger King stengte klokken 21.30 fikk to unge gutter på 14 og 15 år beskjed om å forlate restauranten, noe de også gjorde.

Skjerper rutinene

Problemet var bare at de har sneket seg inn igjen når personalet har ryddet. Deretter har de gjemt seg i lekeområdet.

Jeg synes det er en veldig lei sak. Her er det tydelig at det er noen gutter som kjeder seg og som søker spenning

Mens vaskehjelpen var i lokalet skal guttene flere ganger ha forsynt seg av softis, brus og milkshake. Men det er først etter at vaskehjelpen gikk rundt midnatt at ting virkelig begynte å skje.

– De har åpnet døren for to ungdommer. Sammen har de forsynt seg godt og grist kraftig, forklarer Øye.

– Jeg synes det er en veldig lei sak. Her er det tydelig at det er noen gutter som kjeder seg og som søker spenning, fortsetter hun.

Øye legger ikke skjul på at hendelsen har gjort inntrykk på henne.

– Det er skremmende at noen har vært her inne etter stengetid. Rutinene våre var på plass, men nå kommer vi til å bli enda mer nøye fremover før vi går hjem om natten, sier hun.

Tre personer ble tatt

Politiet forteller at årsaken til at guttene ble avslørt er flere Snapchat-meldinger som de har lagt ut på sine profiler.

– Ryktene gikk etter disse Snapchat-meldingene hvor de spiste is og drakk brus. Etter hvert ble politiet kontaktet, sier politioverbetjent på Askøy, Kjell-Bjørn Heggøy.

Han kan informere om at politiet var på stedet 03.11, kort tid etter at de ble kontaktet. Patruljen skal ha anholdt tre gutter. Dette skal være de to guttene som gjemte seg i lokalet, i tillegg til en gutt på samme alder.

– Hva tenker politiet om hendelsen?

– Det er forsåvidt ikke noe nytt at folk gjemmer seg på kjøpesentre eller i butikker etter stengetid. Det skjer innimellom. Når det kommer til denne saken tenker jeg det er alvorlig og ikke bra. Det er en straffbar handling, men først og fremst er dette guttestreker.

Utestengt til august

Han forteller at foreldrene til guttene er varslet og at de vil bli tatt inn til bekymringsamtale.

Kine Øye opplyser at tre gutter nå er utestengt fra Burger King ut juli som følge av hendelsen.

– Det er disse tre guttene som er sett og tatt, men vi vet at det har vært fire personer her inne i alle fall, sier hun.

Ber ungdommene oppføre seg

Ifølge Øye er det et voksende problem at ungdommene ikke oppfører seg når de besøker restauranten.

– Vi har veldig mye ungdom går her. Burger King er blitt et oppholdssted for mange. De aller fleste er veldig greie. Men dessverre er det noen få som ødelegger. De kan ikke bare forlate området uten at det ser ut, sier hun, og legger til:

– Stort sett er det helt greit at de er her en stund etter at de har spist, men da må de også oppføre seg.

Askøyværingen