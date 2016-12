Vi ønsker alle våre lesere en riktig god jul

Julaften er her og nå er det tradisjonene som inntar oss. Vi vil bruke denne høytidsanledningen til å komme med en ektefølt hilsen til alle våre lesere.

Vi ønsker at flest mulig skal lese Askøyværingen – på nett eller papir – også i julen. Derfor vil det her i Askøyværingen være folk på jobb både på julaften og gjennom juledagene. Vi kommer til å servere dere daglige nyheter på nett og vi tar gladelig mot tips om smått og stort, hyggelige og ikke fullt så hyggelige ting om vært lokalmiljø. I tillegg kommer vi til å trekke frem noen høydepunkter fra året som gikk. Blant annet saker som ble utrolig mye lest på vår nettavis i 2016.

I Askøyværingen har vi en krystallklar strategi om at vi skal lage en så god lokalavis som mulig. Vi skal lage en kvalitetsavis Askøy kan være stolt av. I 2016 vant Askøyværingen både fotopris og pris for årets digitale satsing gjennom vår dekning av kommunevalget i 2015, og ikke minst stakk lokalavisen din av med prisen for årets forside i konkurranse med flere nasjonale aviser. Dette er en prestasjon for en liten lokalavis som Askøyværingen som vi er stolt av. Likevel så er det aller viktigste for oss at vi fortsetter å være relevant for leserne våre ved å lage saker som engasjerer og er interessant for innbyggerne på Askøy.

Vi i AV er takknemlige for at vi har så mange lesere, så mange som aktivt deltar i samfunnsdebatten og så mange som tipser oss. Å ha så mange lesere er noe som både inspirerer og forplikter. Derfor har vi lyst å fortelle hver enkelt av dere at vi hver dag gjør vårt ytterste for å leve opp til den tilliten dere viser oss. Mer enn noen er vi klar over følgende faktum: Uten engasjerte og oppegående lesere er en avis verdiløs. På papiret kan den være så god den bare vil – det er leserne som gir den verdi.

2017 er bare litt over en uke unna. Vi kommer ut med romjulsavis torsdag 29. desember, bare et par dager før det nye året skal feires på nyttårsaften. Deretter ser vi bare fremover. Vi håper at folk fortsetter å strømme til nettsidene våre. Vi håper at folk fortsetter å lese papiravisen, vi håper folk ønsker å abonnere på lokalavisen, og vi håper at folk fortsetter å engasjere seg for viktige og spennende saker på Askøy i årene som kommer.

Vi er lokalavisen og vaktbikkjen for hele øyen, og vi skal gjøre vårt beste for å være leserverdige og interessante. Vi håper dere fortsetter å lese oss og ikke minst abonnere på lokalavisen enten papir eller digitalt, eller begge deler.

Vi ønsker alle våre lesere en riktig god jul og en fin og fredfull romjul.

