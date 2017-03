Uansett hvor jeg beveget meg møtte jeg glade mennesker, med store smil. Den kalde vinterluften bet fremdeles godt tak i både kjaker og neser, slik at alle fikk en sunn rosa farge. Barna lo, hundene logret og hestene storkoste seg i det fine været.

Spesielt innover Hauglandsskogen var det stor aktivitet. «Heihei» ble i løpet av få meter brukt flere ganger enn jeg kunne telle på to hender og barn i store kjeledresser og cherroxer løp til alle kanter. Det var fremdeles is på vannet med Stemmo, frosten lå som et skjørt lag over gresset og det øyeblikket solen stupte i horisonten kom vinterkulden brutalt tilbake og omfavnet landskapet.

