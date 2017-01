MENINGER: Målet med politiattesten, er at vi skal forhindre at eldre utsettes for overgrep, skriver Bård Hoksrud (Frp) i dette innleget.

Bli abonnent og les videre Allerede abonnent? Logg inn. Askøyværingen digitalt i én måned for kun kr 1,– Ubegrenset tilgang til alt innhold. Ingen bindingstid. PRØV NÅ Deretter kr 89,-/mnd. Ingen bindingstid. « Tilbake til forsiden