Det har haglet med reaksjoner fra leserne etter at vi skrev om at Statens vegvesen legger seg flat over at Askøypakken blir 700 millioner kroner dyrere enn først antatt.

En av innbyggerne som har engasjert seg mest i saken er Thor Egeland fra Kollevåg. Han ble så frustrert over gigantsprekken i Askøypakken at han tok direkte kontakt med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) via Facebook. Egeland vil ha svar på hva som har gått galt med Askøypakken og hvilke rettigheter han har som innbygger og bilist. Derfor står han også frem i Askøyværingen med håp om å få flere til å engasjere seg i saken og få en åpen dialog rundt situasjonen.

Samferdselsministeren har så langt ikke svart på Egeland sin henvendelse på Facebook. Den siste uken har også Askøyværingen gjentatte ganger forsøkt å få svar fra både samferdselsministeren selv og samferdselsdepartementet om denne saken. Da Askøyværingen sin papirutgave gikk i trykken onsdag hadde heller ikke vi fått svar på våre spørsmål. Svaret vi så langt har fått fra departementet er at samferdselsministeren har vært på reise og ikke vært tilgjengelig for spørsmål.

Disse spørsmålene fortjener svar, Solvik-Olsen. Vi forventer ikke at samferdselsministeren kjenner Askøypakken i detalj og at han skal uttale seg om samtlige bomprosjekter i Norge, men spørsmålene Thor Egeland stiller er relevante også utenfor Askøys grenser. Det er dessverre langt fra første gang at det blir overskridelser på et bompengeprosjekt, og hver gang det er overskridelser er det bilistene som får regningen.

En oversikt utarbeidet av Teknisk Ukeblad over norske veiprosjekter 2007-2014 viser at det samlet ble brukt 4,36 milliarder kroner mer enn estimert på broer, veier og tunneler i Norge. Men hva blir egentlig konsekvensen? Stopper prosjektene noen gang opp på grunn av kostnadsoverskridelser? Svaret i de fleste tilfeller er nei.

Som regel fører store overskridelser i et prosjekt til at andre prosjekter blir utsatt og kommer senere enn antatt. For Askøypakken sin del innebærer overskridelsene at flere prosjekter kan bli tatt ut av pakken fordi det ikke finnes nok penger til å realisere dem.

Stortingets retningslinjer tilsier at bompenger ikke kan kreves inn i mer enn 15 år. Men dersom økonomien kniper, kan Stortinget forlenge bompengeperioden med fem år. Det alternativet ser dessverre mer og mer ut som en aktuell løsning for Askøypakken også. Vi vil gjerne ha svar fra samferdselsministeren i denne saken.

