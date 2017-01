Akkurat idet man trodde at en løsning var i sikte, så kom meldingen. Askøys rådmann, Eystein Venneslan, setter foten ned for videre utvikling av Munkebotn aktivitetssenter. I hvert fall inntil videre.

Og det med god grunn. Rådmannen mener nemlig at Munkebotn-utbyggingen er i strid med loven og at en signering av avtalen med entreprenøren vil være i strid med regelverket om offentlige anskaffelser.

Vi har full forståelse for at rådmannen trår forsiktig i denne saken. Vi setter derimot spørsmålstegn ved hvordan Munkebotn-saken ble godkjent av kommunestyret i fjor. Det er også urovekkende at denne saken har versert så lenge i kommunale organer uten at den er blitt tilstrekkelig kvalitetssikret før den nådde rådmannens bord.

Det er ingen tvil om at alle de som venter på et aktivitetssenter fortjener et skikkelig sted å være.

Askøy har nemlig all grunn til å være ekstra forsiktig. Vi minner om at det ikke er så mange år siden kommunen fikk bot i millionklassen av Konkurransetilsynet i saken om kommunale boliger på Juvik. Det endte med at Askøy kommune måtte betale rekordbot på 1,75 millioner kroner i gebyr for å ha brutt loven om offentlige anskaffelser. Det skulle egentlig bare mangle at rådmannen, som kommunens øverste administrative leder, gjør en grundig jobb både med denne og andre saker for å unngå samme blemme.

«Hele Munkebotn eren trist historie», stod det å lese i et debattinnlegg som to på trykk i Askøyværingen før valget i 2015. Det er vanskelig å være uenig i det. Vi må nemlig så langt tilbake som til 1984 for å finne at forslaget om et aktivitetssenter ble fremlagt for første gang. Det har langt fra vært mangel på opphetede diskusjoner, for ikke å snakke om spalteplass i Askøyværingen om Munkebotn, men lite har skjedd. Dette skulle opprinnelig være et sted for en mengde personer og klubber, og skulle blant annet inneholde trialløype, bilcrossbane, modellfly-område, men også være et sted for hest, hund og skyteinteresserte.

Nå er det skytterlagene, både Askøy og Herdla skytterlag, modellflyklubben og Askøy Jæger og fiske som er de mest aktuelle aktørene. Til sammen har disse lagene nærmere 500 medlemmer. Det er ingen tvil om at alle de som venter på et aktivitetssenter fortjener et skikkelig sted å være. Samlet har disse lagene den femte største medlemsmassen på Askøy, og er dermed større enn blant andre Askøy håndballklubb, Follese fotballklubb og Erdal idrettslag.

Dette er en sak som har bred politisk støtte og burde vært på plass for lenge siden. Etter 30 år begynner tålmodigheten og velviljen å bli noe tynnslitt. Forståelig nok. Nå gjelder det bare å finne en løsning som alle kan leve med, og det fort så det ikke går nye 30 år før Munkebotn blir en realitet.

