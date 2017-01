Hei Ketil. Jeg bor i Askøy kommune og du kjenner nok til «Askøypakken». Jeg vil på det sterkeste anmode deg om å se nærmere på dette prosjektet. Askøys innbyggere er ført totalt bak lyset i denne farsen, og det trengs kompetent hjelp i både prosjekt- og kommuneadministrasjon før ROBEK banker på døren.

Prosjektledere og andre i både prosjektet og kommunestyret legger seg langflate i media og det virker som om de tror at da er det bare til og fortsette.



Prosjektet Askøypakken ble beregnet, godkjent og igangsatt med en syltynn kvalitetskontroll, med pådrivere fra det forrige sittende kommunestyre. I og med at hverken de eller det nåværende kommunestyre, evner eller har ett snev av kompetanse til noe som helst som har med veibygging å gjøre, bør dette prosjektet overlates til noen som faktisk kan dette. Prosjektledere og andre i både prosjektet og kommunestyret legger seg langflate i media og det virker som om de tror at da er det bare til og fortsette.

Bilistene begynte å betale bompenger 1. november 2014 og det var da sagt at bompengeperioden skulle være 14 år. I kvalitetssikringen som Dovre Group utarbeidet står det klart og tydelig at kostnadsunderlagene er veldig dårlig og er etter oppdragsgivers ønske «tonet ned». De skriver videre at finansieringen er syltynn og listet allerede da opp alle følgende scenarier som nå må iverksettes. Det vil si høyere bompengesatser, ikke fritak for el-bil, prosjekter tas ut av pakken OG lengre innkrevningsperiode.

Samtidig står det i avtalen som ble tegnet i Stortinget at ingen nye veiprosjekter kan igangsettes på Askøy FØR 10 år etter at Askøypakken er fullført OG nedbetalt. Dette visste – eller burde alle ansvarlige politikere i Askøy kommune vite – FØR prosjektet ble igangsatt.

Kan noen komme med tall som viser hvor mye vi betaler og hva vi faktisk skal få for disse pengene?

Det som er spørsmålet mitt er: Hvilke rettigheter har jeg som innbygger i Askøy kommune på å få vite status på slike prosjekter? Kan jeg kreve en offentlig høring der alle tall skal på bordet?

Kan de ansvarlige faktisk bli stilt økonomisk og rettslig ansvarlig for å «ha kjørt den totale infrastrukturen i kommunen i grøfta»?

Kan noen komme med tall som viser hvor mye vi betaler og hva vi faktisk skal få for disse pengene?

DETTE bør væreplankekjøring for en samferdselsminister av ditt kaliber, Ketil.

