MÅNEDENS MOT-SPALTE: Et smil kan forandre verden

Det brune håret flagrer idet hun går nedover det solfylte fortauet. Smilet blomstrer frem i det hennes brune øyne møter en litt eldre dames blå. Like etter kommer en liten gutt løpende i full fart. Et vidt smil blir gitt til ham også. Til sist møter hun på en jevnaldrende jente. Det tar litt tid, men etter noen sekunder innser denne jenten hvorfor hun blir smilt til – den første jenten er kun ute etter å være hyggelig.

Hvorfor ser det så enkelt ut? Blir hun ikke ukomfortabel av å smile til vilt fremmede? Men kanskje er det verdt det? Kanskje blir den som mottar dette smilet ufattelig glad. Et smil kan forandre verden.

Fakta: Dette er Ung MOT-leder Ungdommene blir valgt ut fra sin kommune fordi de er ekstra gode på å vise MOT, ifølge Camilla Skanke, mediekontakt i MOT. Dette er ungdommer som også MOT selv har tro på kan bli viktige ildsjeler i sitt lokalsamfunn. Unge MOT-ledere er blitt kurset på MOT-camp i forhold til lederskap, presentasjonsteknikk, de får personlig coaching og er del av et sosialt fellesskap og lærer aktiviteter de kan ta i bruk i sitt lokalmiljø.

Dette er en av mange ting vi unge MOT-ledere lærer på et fire-dagers kurs i Trondheim. Vi lærer om hvordan små ting kan forandre verdenen til den enkelte. I samarbeid med Ungdommens kommunestyre sender Askøy kommune årlig avgårde håndplukkede ungdommer. Hensikten er å skape bevisstgjøring og gi verktøy til hvordan en kan bidra til å skape et positivt og inkluderende lokalsamfunn for barn og unge å vokse opp i.

Andre ting vi tar opp på MOT-campen er hvordan man skaper robust ungdom som når sitt fulle potensial. Det enkleste man dermed kan gjøre er å smile. Gjennom hele samlingen gikk det igjen at man ikke skal undervurdere kraften i det eksempelet man setter. Motet man viser kan komme til å inspirere andre, kanskje til og med forandre liv. Jeg kan i hvert fall, med hånden på hjertet, si at i det gleden av å få et tilfeldig smil på en vond dag traff meg, fikk jeg lyst til å gjøre det samme. Det er så oppløftende når noen, helt ut av det blå, unner andre et smil.