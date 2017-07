– Barnas alkoholproblemer i sommer

Sommerferien er her. Endelig skal vi slappe av, kose oss og tilbringe kvalitetstid med familien. Forventningene til det som skal være den aller beste tiden av året er skyhøye.

Samtidig vet vi at alkoholkonsumet vårt stiger i takt med gradestokken. Spesielt i det vi krysser landegrensen og drar til varmere strøk unner vi oss mer drikke. Dette resulterer i at alt for mange barn hvert år opplever at sommerferien preges av foreldrenes alkoholbruk. Noen barn synes kanskje at mamma eller pappa blir merkelige, oppfører seg flaut eller at stemningen blir litt ubehagelig. For andre kan foreldrenes feriedrikking bli direkte utrygg.

Pressefoto: AV-OG-TIL

Dette er et problem som angår alt for mange. I Hordaland sier 9 prosent at de har lagt merke til barn som sliter fordi foreldre eller familiemedlemmer drikker for mye alkohol i løpet av de siste 12 månedene. Det er et høyt tall, særlig når vi vet at barn går langt for å skjule at de har det vanskelig hvis en de er glad i har et alkoholproblem. Hvordan fortoner en sommerferie seg for et barn som vokser opp med dette tunge ansvaret på sine små skuldre?

Det er for mange vonde historier. Hvert år får vi i AV-OG-TIL høre fra mange som har opplevd at det som skal være den fineste tiden av året blir den verste. Det er historier om barn som får vondt i magen når det ringer ut på skolen siste dag før ferien. Barn som stivner til når de hører at det klirrer i tax-free posene. Barn som skammer seg sånn over det foreldrene gjorde kvelden før at de nesten ikke tør å gå ned i frokostsalen på hotellet om morgenen. Barn som ikke tør å be foreldrene om å drikke mindre fordi de ikke vil ødelegge «feriekosen» eller få kjeft.

Det som er lett å glemme for oss voksne er at det ofte er nettopp på ferie at et høyt alkoholforbruk kan gjøre barn utrygge. De befinner seg i ukjente omgivelser, naboer eller venner er langt unna, og noen ganger er språket ukjent. De er fanget i en situasjon som de ikke kan komme seg ut av.

En voksen mann fortalte oss i AV-OG-TIL noe tankevekkende om sin barndom som illustrerer dette godt:

«Når jeg tenker tilbake vil jeg si at mye av min oppvekst besto i å lytte intenst. Du vet, sånn lytting som når du holder pusten og setter deg halvveis opp i senga, for å høre bedre? Og etter hvert ble jeg veldig flink til akkurat det. Jeg kunne sitte på rommet mitt og høre om mamma sjanglet, om stemmene deres var lei seg, sint eller glade og om mamma kastet opp på badet. Jeg er glad i foreldrene mine, og har et godt forhold til dem. I dag reiser jeg før de blir for fulle, og jeg slipper å delta på festene deres. Da jeg var liten hadde jeg ikke dette valget.»

Vi ber dere hverken om å korke flasken eller kose dere mindre enn dere pleier i sommer. Men bruk alkovett slik at både store og små får den ferien de fortjener. Still deg selv spørsmålet: «Hvor mange glass tåler barnet mitt?»