– Rødt får etter all sannsynlighet sitt politiske gjennombrudd nasjonalt

– Hver stemme til Rødt kan bli avgjørende for hvilken politikk vi får i Norge de neste fire årene, skriver gruppeleder for Rødt i kommunestyret på Askøy, Inge Abrahamsen, og leder for Rødt Askøy, Torill Jørgensen Frøise.