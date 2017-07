Det haster med en løsning for Amfi Askøy

Planene for Amfi Askøy, også kalt Askøyparken, møter motbør fra fylkeskommune og Fylkesmann. En ønsket utvidelse, i første omgang fra 15.000 kvadratmeter til 45.000 kvadratmeter, får tommelen ned fra de to førstnevnte, mens både utbygger og kommune er for.

Vi kan forstå bekymringen om at en utvikling for både Askøyparken og Kleppestø sentrum skal slå ihjel hverandre. Det vi ikke helt kan forstå er hvordan Askøyparken havnet i denne situasjonen.

Planene om Askøyparken startet i 2006. Den gangen, ifølge utbygger, i samarbeid med både administrasjon og lokalpolitikere. Den massive utvidelsen av senteret var altså kjent, og godkjent i kommuneplanens arealdel i 2012. En plan der verken fylkeskommune eller Fylkesmann hadde noen innsigelser.

Så kom regionalplanen for attraktive senter i Hordaland for 2015–2025, en plan som har vært under arbeid helt siden i hvert fall 2012, og endelig godkjent i 2014.

Det er i denne regionalplanen at vi finner bakgrunnen for innsigelsene fra fylkeskommune og Fylkesmann. I en referanse til en nasjonal forskrift fra 2008, heter det nemlig at all ny utvidelse av kjøpesentre utover 3000 kvadratmeter må godkjennes av fylkeskommunen, med mindre det er snakk om å få inn butikker som blant annet selger biler, båter eller planter. Det er her stridens kjerne ligger. Ja, regionalplanen ble godkjent i 2014, men får innvirkning når en reguleringsplan basert på en godkjent arealdel i 2012 skal utarbeides.

Lokalpolitikerne, og også fylkespolitikerne ved å ikke ha noen innsigelser, godkjente altså Askøyparken omtrent samtidig som en god del av kriteriene i den kommende regionalplanen trolig var kjent. Og i hvert fall mens forskriften for kjøpesentre fra 2008 var kjent.

Så har vi det at dersom Kleppe, som er stedet der Askøy Amfi står, var definert som lokalsenter, kunne Askøyparken trolig sluppet unna behovet for fylkeskommunal godkjenning. Dette ifølge Knut Natlandsmyr, fagsjef for areal og samfunn i Askøy kommune. I et intervju med Askøyværingen i januar i år tviler han på at andre lokalsentre på Askøy ville fått et nei til tilsvarende utvidelsesplaner, nettopp fordi de er definert som lokalsenter. Det kan også tyde på at det er en av flere muligheter videre i den nye arealplanen.

Utbygger av Askøyparken hevder at senteret ikke vil gå på bekostning av planene for Kleppestø. Hovedformålet vil være å redusere handelslekkasjen ut av kommunen. Der anslår utbygger at de, ved å gi rom for handelskonsepter som Coop Obs Bygg, Jula og Toys’R’Us.

Vi må si oss enig i at dersom målet skal være et så bilfritt som mulig Kleppestø sentrum, samtidig som handelslekkasjen skal tettes, virker det fornuftig å utnytte Askøyparken til denne typen handel.

Sentrumsdød er en uuttalt, og høyst reell, frykt bak de regionale føringene. Men så lenge lokalpolitikerne setter tydelige føringer for Askøyparken, slik at det blir i tråd med intensjonene om å få butikker til øyen som innbyggere i dag reiser ut for, kan vi ikke se motsetninger mot det som planlegges for Kleppestø sentrum.

Utbygger nevner at realisering av Askøyparken tidligst vil kunne skje om fem år. Om fem år er vi anslagsvis over 32.000 innbyggere. Det haster med en løsning, enten det er gjennom statlig avgjørelse, som kan se ut til å være neste steg for lokalpolitikerne, eller om Kleppe blir definert som lokalsenter i den kommende arealplanen.