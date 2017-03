I dag skal jeg ikke feire - selv om jeg, som norsk, hvit kvinne har alt å feire.

Jeg nekter å feire at kvinner i USA mister rettigheten til selvbestemt abort sakte men sikkert.

Jeg nekter å feire at kvinner fortsatt voldtas, tortureres, kidnappes og henrettes verden over, utelukkende fordi de er kvinner.

Jeg nekter å feire at voldtektsforbrytere går fri i Norge i 2017, selv etter å ha innrømmet voldtekt i en rettssak.

Jeg nekter å feire at to av presidentene i verdens mektigste land godtar, spøker med og avkriminaliserer vold mot kvinner.

Jeg nekter å feire at skeive kvinner og transkvinner, diskrimineres, voldtas, trues og drepes utelukkende på grunn av deres kjønn og seksualitet.

Jeg nekter å feire at kvinner i Saudi-Arabia fortsatt ikke får lov å kjøre bil, og at dette er et av landene Norge samarbeider nært med.

Jeg nekter å feire at funksjonshemmede kvinner møter mangelfull behandling i alle instanser både i Norge og i utlandet.

Jeg nekter å feire at vår kvinnelige innvandrings- og inkluderingsminister bærer korset rundt sin hals med stor stolthet, men ønsker å nekte muslimske kvinner å bære sine religiøse og kulturelle plagg eller symboler med den samme stoltheten.

I år skal jeg ikke feire 8. mars. For 8. mars har aldri vært en fest, det har alltid vært en kampdag. Vi har kjempet for våre rettigheter, og vi har vunnet kamp etter kamp. Likevel er det to steg frem, og fire tilbake. I dag skal jeg ikke feire, selv om jeg har alt å feire. Selv om jeg er privilegert og bor i et rikt land med likestilling. Til tross for at jeg får gå på skole, har gode jobbutsikter, og kan bestemme selv om og når jeg vil ha barn eller ikke. I dag skal jeg kjempe for, og sammen med, mine medsøstre verden over.

Go, team, go!

Følg Askøyværingen på Facebook!