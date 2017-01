«Helvete som det smeller!»

css hack

Mandag 07.25: Politiet får inn melding om en påkjørt hjort ved Kleppe. Tre kvarter senere er alle på plass i Kvernhusdalen bak Kleppe barnehage. En høy, furet danske med grålig hår blir brifet av politibetjentene Fredrik Sjølie og Sindre Skare. Viltkontakt Peter Thomas Hansen lurer på nøyaktig hvor i dalen foran oss hjorten ligger. Hjorten som betjentene fant det nødvendig å avlive på stedet på grunn av for store skader.

Så langt i 2016 er 15 hjort påkjørt av bil på Askøy. Syv enten døde på stedet, eller ble avlivet etter søk.

Under debrifen får Peter vite at en ny hjort er blitt påkjørt rett i nærheten, denne gangen nærmere fotoboksen mellom Strusshamn og Juvik. Hvor skadet denne hjorten er, er uvisst. Bilen fikk skader på sidespeilet, får Peter vite. Trolig traff bilen hjorten på bakparten, og hjorten sprang videre inn mot Kvernhusdalen.

Følg Askøyværingen på Facebook!

Viltkontakten er en av tre jegere i Askøy ettersøksekvipasje. De har en beredskapsavtale med kommunen, politiet, viltansvarlig og viltnemda. Hver gang en bilist har hatt et litt for uheldig møte med hjorten langs Askøys veier, er ettersøksekvipasjen en av flere som blir kontaktet. Hovedformålet er å unngå at dyr skal streife rundt på Askøy og lide unødvendig.

Kalenderåret 2015 var et ekstra tragisk år for askøyhjorten. Hele 16 hjort forvillet seg ut på veiene og møtte uheldige bilister. Av disse, døde åtte på stedet, eller ble avlivet av ettersøkspersonell.

I tillegg ble en spissbukk funnet druknet på Herdla, og en kolle ble funnet død på Davanger av uviss årsak. Så langt i 2016 er 15 hjort påkjørt av bil, ifølge hjorteviltregisteret og miljøvernleder Målfrid Eide sine egne notater. Syv av dem døde enten på stedet, eller ble avlivet.

Klokken 08.21: Peter bestemmer seg for å finne hjorten politibetjentene har avlivet, før han starter søk på hjort nummer to. Det kan fortsatt være en mulighet for å redde kjøttet. Det beste er dersom dyret kan komme til nytte til tross for sitt triste endelikt. Med lykt på hodet og i hånden og geværet bak på ryggen, trasker viltkontakten og elghunden Nemi gjennom det høye gresset i dalen. Hjorten blir snart funnet, og viser seg å være en bukk med seks tagger på geviret. Kanskje to og et halvt år gammel, anslår Peter, og spretter ut innvollene på dyret. På den måten kan dyret ligge på bakken i enda noen timer til uten fare for fordervelse siden det ikke er mer enn seks-åtte grader i luften.

Hjorten blir snart funnet, og viser seg å være en bukk med seks tagger på geviret. Kanskje to og et halvt år gammel, anslår Peter.

til fylkesvei 562, langs nordgående retning etter fotoboksen. Anstrøket av det kullsvarte på himmelen gir mer og mer vei for det koboltblå. Vi er fortsatt et par dager unna vintersolverv, der grålysningen stadig kommer tidligere.

Med Nemi i bånd foran seg lyser Peter nøye langs veikanten etter spor av både bil og hjort. Snart blir både plastdeler og hårtuster funnet. Peter bestemmer seg for å vente i bilen en liten halvtime til, slik at dagslyset skal gjøre søket enklere.

Han er stadig på telefonen, viltkontakten. Den trådløse handsfree-en som henger på høyre øre nærmest gløder. Enten er det den uheldige sjåføren Peter snakker med, for å få flere detaljer om hvor sammenstøtet fant sted, eller det er for å høre om en jaktkamerat har hunden sin i nærheten.

– Nemi er en båndhund. Hun er trent opp til å være stille når hun sporer dyr, forklarer Peter.

Med Nemi kan Peter finne dyret før dyret får ferten av duoen. Siden hun var åtte uker, har den svarte elghunden blitt trent til å følge luktspor med biter av rå kjøtt langs bakken. Den ultimale testen er å legge ut blodspor over en lengre distanse.

– Mellom to og tre og et halvt desiliter blod over 600 meter. Det blir cirka én dråpe blod annenhver meter. Så gjemmer vi bein innimellom, som belønning. Hun kan søke etter sånne spor i fire til fem timer, forteller Peter, ikke lite stolt.

Den andre hunden Peter forsøker å få tak i, er en såkalt hannoveransk viltsporhund. Den kan slippes løs på et spor, og finne byttet alene. Da bjeffer hunden høyt, og holder byttet i sjakk til menneskene når frem. Et samarbeid mellom den hannoveranske hunden og Nemi hadde vært det beste i dette tilfellet, der den skadde hjorten befinner seg et eller annet steds mellom Kvernhusdalen og Dyrdalsfjellet, anslår viltkontakten.

Elghunden Nemi kan søke etter blodspor i mellom fire og fem timer.

Mens vi venter på at dagslyset skal slippe til gjennom skylagene, får Peter en ny telefon.

Det har skjedd en ny hjorteulykke, denne gangen på Fromreide.

– Helvete som det smeller, utbryter Peter etter telefonsamtalen, og gjemmer ansiktet bak hendene et øyeblikk.

Han tenker seg om, og bestemmer seg for å gjøre et kjapt, visuelt søk i Kvernhusdalen før det bærer av sted nordover. Denne hjorten virker ikke å være alvorlig skadet, og han har «mistet» mang en hjort akkurat i dette området. En blanding av boligbebyggelse som sakte kryper seg over myren mellom fylkesvei 562 og Dyrdalsfjellet. Et vanskelig søksområde, for det er så mye trafikk og mennesker, samtidig som det er et typisk hjortetråkk.

Klokken 10.00: Peter pakker geværet med lyddemper i bilen, og kjører nordover. Hjort nummer to i Kvernhusdalen kom seg sannsynligvis fra møtet med bilen uten alt for store men, og det er på tide å kjøre videre til neste hjort.

Ved Fromritoppen møter han Terje Haugland, som i sommer pensjonerte seg fra jobben som oppsynsmann for Statens naturoppsyn. Terje var i området, og parkerte kona på Fromritoppen senter før han begynte å kikke langs veiene etter dagens hjort nummer tre.

Skogen er tett på begge sider langs fylkesveien her, og gir uheldige bilister liten margin å reagere på før hjorten plutselig er i veien. Den samme skogen gjør det vanskelig å se om hjorten befinner seg litt lengre inn blant mørke trestammer og buskas.

Det viser seg snart at hjort nummer tre trolig så vidt var borti bilen. Hjorten stod på en avsats, og bilisten merket et dunk på biltaket.

Etter et søk langs begge sider av veien uten at Nemi reagerer spesielt, bestemmer Peter seg for å returnere sørover. Hjort nummer én venter fortsatt i Kvernhusdalen, og må bringes til slakteriet på Davanger så fort som mulig. Den tidligere oppsynsmannen trår hjelpende til, og sammen får karene med seg hjorten inn i den grå kassebilen til Peter. Dette har de gjort mang en gang.

Klokken har bikket 12 når vi når Davanger og Rune Lølands garasje, der Askøy jeger- og fiskerforening har sitt private slakteri.

Mattilsynet er ventet klokken to, en kalv som ble påkjørt på Åsebø fredagen før skal kontrolleres. Nå kan Peter slå to fluer i en smekk, og få Mattilsynet til å sjekke bukken fra mandagsmorgenen.

Et møysommelig arbeid starter: Bukken skal skinnes og rengjøres før kontrolløren kommer. Etter vel en time får Peter seg en kjedelig overraskelse: Skuddene som gjorde slutt på dyrets lidelser, rettet mot hjerte og lungeregionen, var så kraftige at magesekken sprakk.

Griseriet inne i buken er for omfattende til at kjøttet kan reddes. Bukken må kasseres som menneskeføde, men kan fortsatt brukes som åte til revefeller i Byfjellene, trøster Peter seg med. Deler av dyret kan også bli gjenbrukt i opplæring av nye jakthunder.

Det kan være at dyret er sykt, og derfor ikke like årvåkent og klarer å komme seg unna en bil.

Når mattilsynets mann kommer, går han nøye gjennom de røde organene til kalven som ble avlivet på Åsebø fredagen før. Kjell Aasem undersøker lungene, hjertet, nyrene, lever og milt nøye for å lete etter betennelser og parasitter. Måten kalven døde blir gjenfortalt, og skrotten og kjøttets skader der kalven møtte bilen nøye undersøkt.

Hjort som blir skadd etter påkjørsler, og avlivet av viltnemd, skal godkjennes av Mattilsynet for å kunne gå til menneskeføde.

– Vi sjekker dyrene for å forsikre oss at det ikke er farlig for mennesker å spise dem. Det kan være at dyret er sykt, og derfor ikke like årvåkent og klarer å komme seg unna en bil, forklarer Kjell.

Til slutt åpner han det røde stempelputet og markerer kalven med det firkantede stempelet for å godkjenne skrotten.

Peter puster lettet ut. Trass sitt tragiske endelikt, blir kalven fra Åsebø i det minste ikke kastet.

– Det er det aller beste. At det ikke skal ende slik til ingen nytte, sier han.

Slik bidrar kalven også til å finansiere Peters dag, da salg av kjøtt går til kommunens viltfond, som igjen lønner ettersøket.

Ringen er sluttet.

