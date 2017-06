Dette skjer på Askøy i sommer

Mangler vi ditt arrangement? Send oss en e-post til kultur@av-avis.no da vel!

Juni

Askøy bowlingsenter på Follese holder åpent hver dag gjennom hele sommeren.

Askøy folkebibliotek:

Vår utrolig populære sommerles-konkurranse for barn og unge fra 1. – 7. klasse går hele sommeren ut 31. august. Avsluttes med klovneforestilling 9. september klokken 12.00. For ungdom blir det #bookface på Instagram.

Hele sommeren vil det være muligheter for å låne redningsvester, fiskestenger og kanoer. Kanoene ligger på Herdla og på Strusshamn. Spillrommet vil også være åpent hele sommeren i biblioteket sin åpningstid. Alle tilbud gjelder bortsett fra i uke 30 (24. juli – 30. juli) da er biblioteket sommerstengt. Fauskanger filial er også stengt i sommer.

16. juni

11.00–17.00: Butikk Josefine, café, brukt og nytt interiør på Hanevik. Kjør over Askøybrua mot Herdla riksveg 562. Ta av på riksvei 563 Hanevikveien mot Ask ved Åsebø.

19.30: Bibelhelg i Kleppe bedehus. Taler: Ola Tulluan. Velkommen! Arr. Askøy NLM

17. juni

17.30: Bibelhelg i Kleppe bedehus. Taler: Ola Tulluan. Velkommen! Arr. Askøy NLM

19.30: Bibelhelg i Kleppe bedehus. Taler: Ola Tulluan. Velkommen! Arr. Askøy NLM

18. juni

11.00: Bibelhelg i Kleppe bedehus. Taler: Ola Tulluan. Velkommen! Arr. Askøy NLM

23. juni

17.30: Sankthansfeiring for hele familien i Kollevåg. Grilling, lek og bål m.m. Ord for kvelden ved Rune Øystese. Ta med grillmat. Kjør til innerste parkeringsplass og gå ned. Velkommen! Arr. Askøy NLM

24. juni

25. juni

11.00: Sommermøte på Kleppe bedehus. Velkommen fra hele Askøy. Arr. Askøy NLM

26. juni

Dagens program i Sommerklubben: Bli kjent- dag i Ungflimmer (ansiktsmaling, leker og aktiviteter) og besøk på biblioteket. Base: Ungflimmer ungdomskultursenter.

Flerkulturell uke på Herdla for deltakere på introduksjonsprogrammet til flyktningtjenesten. Buss fra Kleppestø klokken 08.05, retur klokken 15.40. Her der det forskjellige aktiviteter som: Natursti, tur i båt, padle i kano, disc golf, sykling, botaniker-tur mm. Det serveres lunsj hver dag.

27. juni

Dagens program i Sommerklubben: Gårdsbesøk på Hjelmås. Base: Ungflimmer ungdomskultursenter

Flerkulturell uke på Herdla for deltakere på introduksjonsprogrammet til flyktningtjenesten. Buss fra Kleppestø klokken 08.05, retur klokken 15.40. Her der det forskjellige aktiviteter som: Natursti, tur i båt, padle i kano, disc golf, sykling, botaniker-tur mm. Det serveres lunsj hver dag.

12.00: Flerspråklig eventyrstund på biblioteket. Den lille høna blir fortalt på Norsk, Arabisk og Tigrinja. Passer for barn i barnehage og i småskolealder.

28. juni

Dagens program i Sommerklubben: Aktiviteter v/Kystmuseet i Øygarden. Base: Ungflimmer ungdomskultursenter

Flerkulturell uke på Herdla for deltakere på introduksjonsprogrammet til flyktningtjenesten. Buss fra Kleppestø klokken 08.05, retur klokken 15.40. Her der det forskjellige aktiviteter som: Natursti, tur i båt, padle i kano, disc golf, sykling, botaniker-tur mm. Det serveres lunsj hver dag.

29. juni

Dagens program i Sommerklubben: Kollevåg med eventyrspill, bading og grilling. Base: Ungflimmer ungdomskultursenter

Flerkulturell uke på Herdla for deltakere på introduksjonsprogrammet til flyktningtjenesten. Buss fra Kleppestø klokken 08.05, retur klokken 15.40. Her der det forskjellige aktiviteter som: Natursti, tur i båt, padle i kano, disc golf, sykling, botaniker-tur mm. Det serveres lunsj hver dag.

12.00: Escape, koder og grøss på biblioteket for ungdom. Løser du koden og kommer du deg ut av det låste rommet i tide….? Dette og mye mer kan vi love deg den 29 juni ….. Gratis men: Påmelding på ung-sommer

30. juni

Dagens program i Sommerklubben: Bergen kino og avslutningsarrangement på Ungflimmer. Base: Ungflimmer ungdomskultursenter.

Flerkulturell uke på Herdla for deltakere på introduksjonsprogrammet til flyktningtjenesten. Buss fra Kleppestø klokken 08.05, retur klokken 15.40. Her der det forskjellige aktiviteter som: Natursti, tur i båt, padle i kano, disc golf, sykling, botaniker-tur mm. Det serveres lunsj hver dag.

Juli

2. juli

11.00: Sommermøte på Kleppe bedehus. Velkommen fra hele Askøy. Arr. Askøy NLM

3. juli

Dagens program i Sommerklubben: Bli kjent- dag i Ungflimmer (ansiktsmaling, leker og aktiviteter) og besøk på biblioteket. Base: Ungflimmer ungdomskultursenter

10.00: Sommeraktivitetsarrangementer for voksne mennesker med nedsatt funksjonsevne. Oppmøte: Ravnanger idrettsanlegg, friidrettsbanen. Pris per dag: 100 kroner, lunsj inkludert. Ledsager går gratis. Med forbehold om endringer i programmet. NB: Påmeldingsfrist 18. juni til Sverre Jokstad 95290322 eller sverre.jokstad@askoy.kommune.no.

4. juli

Dagens program i Sommerklubben: Gårdsbesøk på Hjelmås. Base: Ungflimmer ungdomskultursenter

10.00: Sommeraktivitetsarrangementer for voksne mennesker med nedsatt funksjonsevne. Oppmøte: Askøy bowlingklubb, Follese. Pris per dag: 100 kroner, lunsj inkludert. Ledsager går gratis. Med forbehold om endringer i programmet. NB: Påmeldingsfrist 18. juni til Sverre Jokstad 95290322 eller sverre.jokstad@askoy.kommune.no.

5. juli

Dagens program i Sommerklubben: Aktiviteter v/Kystmuseet i Øygarden. Base: Ungflimmer ungdomskultursenter

10.00: Sommeraktivitetsarrangementer for voksne mennesker med nedsatt funksjonsevne. Oppmøte: Strusshamn kultursenter, Holmen. Pris per dag: 100 kroner, lunsj inkludert. Ledsager går gratis. Med forbehold om endringer i programmet. NB: Påmeldingsfrist 18. juni til Sverre Jokstad 95290322 eller sverre.jokstad@askoy.kommune.no.

6. juli

Dagens program i Sommerklubben: Kollevåg med eventyrspill, bading og grilling. Base: Ungflimmer ungdomskultursenter

10.00: Sommeraktivitetsarrangementer for voksne mennesker med nedsatt funksjonsevne. Oppmøte: Gårdsbesøk hos Kjell Tore Solvang i Lien. Pris per dag: 100 kroner, lunsj inkludert. Ledsager går gratis. Med forbehold om endringer i programmet. NB: Påmeldingsfrist 18. juni til Sverre Jokstad 95290322 eller sverre.jokstad@askoy.kommune.no.

7. juli

Dagens program i Sommerklubben: Bergen kino og avslutningsarrangement på Ungflimmert. Base: Ungflimmer ungdomskultursenter.

10.00: Sommeraktivitetsarrangementer for voksne mennesker med nedsatt funksjonsevne. Oppmøte: Herdla fort. Pris per dag: 100 kroner, lunsj inkludert. Ledsager går gratis. Med forbehold om endringer i programmet. NB: Påmeldingsfrist 18. juni til Sverre Jokstad 95290322 eller sverre.jokstad@askoy.kommune.no.

8. juli

9. juli

11.00: Sommermøte på Kleppe bedehus. Velkommen fra hele Askøy. Arr. Askøy NLM

13. juli

Klarer du sykkelløypen inn på biblioteket? Mellom klokken 11.30–12.30 vil det være egne premier i tillegg til trekning om kinobilletter. Men hele dagen vil du ha mulighet til å prøve sykkelferdighetene dine og være med i trekningen om kinobilletter. Kom og bli med å teste ut sykkelramper og svingeferdigheter.

14. juli

16.00: Tour of Norway for kids besøker Herdla fort og inviterer til sykkelfest for store og små. Møt opp klokken 16.00 for registrering og utdeling av startnummer. Trekningspremier på startnummer. Arrangementet er gratis, t-skjorte og premier til alle mellom 0 og 13 år som har hjelm og noe med hjul.

15. juli

16. juli

11.00: Sommermøte på Kleppe bedehus. Velkommen fra hele Askøy. Arr. Askøy NLM

30. juli

11.00: Sommermøte på Kleppe bedehus. Velkommen fra hele Askøy. Arr. Askøy NLM

31. juli

Artist Book i samarbeid med ung-sommer. Lag din egen kunstbok med tegning, maleri, foto og/eller collage. Mer info på ung-sommer.

August

6. august

11.00: Sommermøte på Kleppe bedehus. Velkommen fra hele Askøy. Arr. Askøy NLM

11. august

12. august

13. august

11.00: Sommermøte på Kleppe bedehus. Velkommen fra hele Askøy. Arr. Askøy NLM

18. august

19. august

11.00–16.00: Velkommen til årets Barnefestival på Askøy. Det blir møt og hils med Paw Patrol, hesteridning og konsert og mye mye mer! Bli med på en fantastisk familiedag med barneløp til inntekt for Sykehusklovnene på Haukeland sykehus. Sted: Utenfor Kleppestø senter.

20. august

11.00–15.00: Familietur ved Fjellvatn. Tilkomst både fra Haugland og Ask. Mange aktiviteter for hele familien ved Naturvernforbundet Askøy, Askøy jeger- og fiskeforening, Askøy O-lag, Askøy Røde Kors, Norsk Folkehjelp, speiderne fra Askøy MSK, Askøy turlag og frivilligsentralen. Offisiell åpning og utdeling av miljøvernprisen klokken 12. Ta gjerne med grillmat.

12.00–17.00: Hanevikdagen. I år har vi fokus på miljø, så vi oppfordrer folk til å sykle til vårt arrangement eller parkerere på Ask ved Spar-butikken, skolen eller kirken og kjøre kollektivt med veteranbussen som går i skyttel mellom Ask og Hanevik, 10 kr per person. D/S Oster ligger ved Hanevik kai, Åsebøkverna vil være åpen, det blir konserter, aktiviteter for barn i alle aldre, stands og salgsboder. Inngang 10 kroner.

25. august

Vikingmarknad på Herdla fort.

26. august

Vikingmarknad på Herdla fort.

27. august

Vikingmarknad på Herdla fort.