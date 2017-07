Drømmer om et folkehav av bunadkledde langs Askøybrua

Gunn Olsen, leder i Askøy husflidslag, ler hjertelig.

– Det høres voldsomt ut!

Jovisst, skal husflidlaget oppfylle drømmen om å vise sykkelverden Askøybrua med feststemte, bunadskledde mennesker, kan en anslå at en trenger 1700 «statister». Da har vi regnet to mennesker per meter for 850 meter lange Askøybrua.

Det må ikke være askøybunaden. Alle slags bunader og folkedrakter er velkommen.

Bunadsparade

Fra spøk til alvor. Askøy husflidlag ønsker å mobilisere så mange som mulig i bunader.

– Det må ikke være askøybunaden. Alle slags bunader og folkedrakter er velkommen, sier Olsen.

Christine Fagerbakke

Hun synes det er vanskelig å anslå hvor mange som kommer til å stille i bunad.

– Men vi håper at så mange som mulig kan få det til. Det hadde vært helt topp om vi fikk til en bunadsparade, og da må vi være minst 30, anslår hun.

Ønsker du å være en del av paraden, og ikke minst være sikret en plass langs Askøybrua for å vinke farvel til syklistene som forlater Askøy for å ta fatt på resten av tempoen inn mot Bergen sentrum, er det bare å ta kontakt med Askøy husflidlag.

Kipe på loftet?

Har du en kipe liggende hjemme, enten det er en du bruker til hverdags, eller kanskje bestemors gode, gamle på loftet et steds, vil husflidlaget veldig gjerne komme i kontakt med deg også.

– Vi har tenkt litt på å ha en eller annen form for kipeparade i Kleppestø under sykkel-VM, men foreløpig har vi ikke fått noen respons, kan Olsen fortelle.

En kipe, som er en kurv flettet av never til å ha på ryggen, var et vanlig syn på Askøy i gamle dager. Lurer du på hvordan en kipe ser ut, er det bare å ta en kikk på Kipekjerringen, statuen som kikker ut mot Kleppestø kai ved rådhuset.

– Vi jobber med saken, og det gjør kommunen også, så kanskje vi får med flere her, sier Olsen håpefullt.