Samme marsj skal spilles langs hele VM-løypen

– Etter VM er målet at alle på Askøy skal gå rundt å nynne på den, sier Ove Sognnes, leder for Askøy Sang- og Musikksamskipnad (ASM).

Under sykkel-VM settes hele Askøy på hodet og alle skal bidra med sitt. Bunadskledde tar oppstilling på Askøybrua, det blir sjøslag og konserter.

Ove Sognnes og ASM tenkte at de ikke kunne være noe dårligere selv.

– Temporittet kommer til å pågå i fem timer på Askøy. Hele denne tiden skal alle korpsene på Askøy framføre den samme VM-marsjen langs løypen til samme tid, forteller Sognnes.

Magnus Buseth Danielsen

Til sommerkurset

Ideen kom etter at kommunen hadde bedt hele Askøy om å komme med kreative forslag til aktiviteter og innslag til sykkel-VM.

– Vi bestemte oss for å bestille en marsj av Fredick Schelderup i februar og fikk den ferdig nå til sommerkurset, forteller Sognnes.

Dermed er det en gjeng slitne korpsungdommer fra bergensområdet i alderen 13 til 19 som får æren av å øve seg gjennom marsjen ved navn Amazing Race for første gang.

De har nemlig hatt øvinger fra 09.00 til 19.30 hele uken, og det er ikke godt å si hvor mye søvn det blir når over 30 ungdommer er samlet på sommerkurs over mange dager.

Magnus Buseth Danielsen

Stor begeistring

Når sommerkurset framfører VM-marsjen for ASM-leder Ove Sognnes, kommunalsjef for oppvekst Åge Rosnes og kultursjef Gunnar Brynjulfsen torsdag ettermiddag, er det første gang den spilles av korpsene på Askøy.

Og den ble godt tatt imot av alle.

– Dette var veldig artig. En veldig god marsj som man liker å høre på. Veldig bra funnet på av ASM, sier Rosnes i det han kommer ut av øvingslokalet.

Sommerkursdeltagerne Håvard Torkelsen (14) fra Øygarden på kornett og Hanne Nilsen (16) fra Tveit på eufonium er veldig fornøyd med marsjen som er dedikert til VM.

– Den er interessant og veldig gøy å spille, sier Torkelsen.

– Med flere løp og spennende rytmer er den gøy å spille på eufonium, sier Nilsen.

Magnus Buseth Danielsen

Askøys identitet

Gunnar Brynjulfsen, Askøys kultursjef, er tilstede i Ravnanger Grendahus for å overvære sommerkursets andre dag med VM-marsjens noter foran seg.

– Korps inngår som Askøys identitet, derfor er det så bra at korpsmiljøet har tatt initiativ til dette slik at vi kan vise det fram under sykkel-VM, sier Gunnar Brynjulfsen, fagsjef kultur og idrett i Askøy kommune.

Sognnes har troen på at VM-marsjen også kan bli noe mer enn bare en VM-marsj etter VM.

– Kanskje dette kan bli vår egen Askøy-marsj, sier Sognnes.

Magnus Buseth Danielsen

Hør den selv på søndag

Klarer du ikke vente helt til Sykkel-VM for å høre VM-marsjen har du mulighet på søndag klokken 14.00 i Ravnanger Grendahus.

Da kommer sommerkurset til å framføre den for alle som vil høre på.