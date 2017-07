Tilbakeblikk til fabrikken Hetlevik

Cato Severin Karlsen, miljøarbeider for de eldre, har sendt følgende leserbidrag til Askøyværingen:

«Beboere på Ravnanger Bo-og omsorgsenter har igjen fått oppleve en fin og spennende tur. I strålende sol og varme kjørte vi med minibuss fra Ravnanger til Kulturhuset i Hetlevik. Her ble vi tatt i mot av Otto Paulsen og Oskar Karlsen.

Etter omvisning fortalte Otto om dugnaden «Fra Fabrikk til Kulturhus».

For flere av de eldre ble det et tilbakeblikk til den tiden de arbeidet i fabrikken. At denne turen ble lagt til torsdag 20. juli var nok ikke helt tilfeldig. Torsdag er jo Raspeballdagen og et høydepunkt var nok servering av raspeballer med alt tilbehør på kafeen Hjem til Mor.

For oss eldre blir en slik dag som dette husket og verdsatt. Vårt samarbeid med Rotary Askøy gjør det mulig å få til en slik tur, og Rotary skal ha stor takk for den velviljen de viser. En stor takk også til Kirken som stilte med to medhjelpere.»

I 2015 fylte hermetikkfabrikken i Hetlevik hundre år. Du kan lese mer og se video om historien til fabrikken her.

I en e-post til Askøyværingen skriver Cato Severin Carlsen at han fortsatt brenner for å engasjere de eldre og vil så lenge helsen tillater det jobbe med forskjellige tiltak. Han håper med det å få andre bo-og omsorgsenter til å gjøre lignende tiltak for de eldre.