Vet du noe om dette bildet?

Torbjørn Johan Pedersen fra Strusshamn fant plutselig et gammelt bilde fra Askøy da han var på bytur i Bergen.

– Jeg kom over dette bildet på Fretex i Bergen. Jeg så at det var noe kjent med motivet og da jeg kikket nærmere på det så jeg at det var et eldre flyfoto av Skarholmen. Jeg ble veldig nysgjerrig på dette bildet, sier Pedersen.

Historisk bilde

Han lurer nå på om det er noen historieinteresserte askøyværinger der ute som kan ha informasjon om bildet.

– Bildet må være minst 60 år gammelt, men jeg lurer på når det ble tatt og hvem som tok det. Tankene på bildet er fjernet og helt til høyre i bildet er der hvor Sivert Waagen holder til i Skarholmen i dag, forteller Pedersen.

Vet du noe?

Bildet har han nå gitt til Askøyværingen med håp om at noen kan ha informasjon om det historiske bildet.

– Jeg kjøpte bildet for 100 kroner, men gir det til dere i Askøyværingen, sier Pedersen med et smil.

Har du noe informasjon om dette bildet? Da vil vi veldig gjerne at du sender oss noen ord på e-post til redaksjonen@av-avis.no.