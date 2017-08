«Det bildet var jo så gøy»

I et hav av selfier og selvportretter var det dette bildet som sto seg ut. Klart og tydelig. Alt fra detaljene i klærne (for ikke å snakke om den midlertidige(?) tatoveringen på armen). Og ansiktsuttrykket fikk undertegnede til å le. Høyt.

@mrs_jeffcott

Ingvild Jeffcott fotograferte sønnen Victor (6 år) i sjørøverkostyme i sommer. Selv har hun en bachelor i fotografi, men jobber til daglig i Skandiabanken.

– Det blir ikke så mye foto der, for å så si det slik, humrer hun i telefonen.

Som fotograf har Ingvild hatt flere kameraer, så polaroidkameraet blir et velkomment tilskudd til samlingen.

– Jeg kan tenke meg at mine barn kommer til å ha veldig lyst til å prøve det ut. Jeg tenker vi kan ta det med oss når vi er på tur, for ofte er det jo kun telefonen som får være med, fortsetter hun.

Dere kan sjekke ut instagramkontoen hennes @mrs_jeffcott for flere bilder.

«De skoene må pakkes godt inn i poser»

Det var kommet inn en drøss med landskapsbilder i konkurransen. Det var vi for så vidt forberedt på. Men da vi fikk inn bildet til Guri måtte jeg le litt. De slitte skoene mot det storslåtte landskapet bare lyste tur- og fjellglede.

@guribrunstad

Og hvordan kan vi ikke berømme det? Fjellet er for alle, for jeg får ikke repetert det nok.

På telefon forteller en glad Guri om gleden med fjellheimen.

– Vi har hytte på Filefjell, så det blir en del dagsturer. Det er helt fantastisk, også er det så mye fint, forteller hun.

Akkurat nå jobber den tidligere læreren som beredskapshjem for unge. Hun har ikke et polaroidkamera fra før, men konkluderer raskt med at de yngste kommer til å syntes dette er helt fantastisk.

– Men jeg tror ikke jeg kommer til å ta det med på tur, innrømmer Guri.

For å se flere flotte bilder fra fjellheimen kan dere sjekke ut @guribrunstad på Instagram.

@hanne_meyer

Ekte turglede

Den siste vinneren er dette bildet som Hanne Meyer har lagt ut på sin profil. Det bare oser av godstemning og undertegnede blir iallfall i godt humør av å se på det. Det er uhøytidlig, artig og av god kvalitet!

Det har ikke lykkes Askøyværingen å komme i kontakt med henne, men vi håper hun får mye glede av kameraet. Kanskje det kan bli med på neste tur? Dere kan sjekke ut bildene hennes på profilen @hanne_meyer på Instagram.

Collage

Syv trøstepremier

I tillegg har vi valgt ut syv stykker som får en trøstepremie. Vi har noen flotte smoothie-begere som står og venter i redaksjonen i underetasjen i Kleppestø senter.