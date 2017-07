Fra Gunn M. Normann fikk vi denne hyggelige hilsenen om elleveåringene på e-post:

«Hei, disse to jentene, Margit Normann og Emma Bergheim fra Ask trosset regnbyger og solgte boller og brukte ting til inntekt for dyrebeskyttelsen i går, onsdag 12.juli. De fikk inn kr 298,- som jeg overførte til dyrebeskyttelsen sitt kontonr igår.»