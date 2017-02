Thomas har funnet valentinsløsningen

Det må være en av tidenes blideste menn som er innom blomsterbutikken Finn Schjøll på Kleppestø Senter tirsdag ettermiddag.

Thomas Lund gliser fra øre til øre idet han venter på at butikksjef Birthe Ellingsen skal perfeksjonere blomsterdekorasjonen som han skal gi til kjæresten.

– Det blir med en dekorasjon og en gave til kjæresten i dag, sier Lund.

Han kommer rett fra jobb, mens kjæresten snart skal dra på jobb.

– Så vi sparer daten og middagen til en annen dag, sier Lund og smiler.

Litt skeptisk

Thomas Lund forteller at han har feiret valentinsdagen fire, fem ganger, men at han er litt skeptisk til selve konseptet.

– Jeg liker ikke helt hvordan vi har latt oss amerikanifiseres så mye, sier han litt betenkt.

Datteren Moya Lund har ikke tenkt over valentinsdagen like nøye. For på spørsmål om hva hun synes om den svarer hun:

– Jeg vet ikke.

