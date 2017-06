Kven skal nærast dette punktet i sommar?

Sjølv om mange av oss – i alle fall i løpet av dei første leveåra – trur at det er mogleg å grava seg gjennom til den andre sida av jordkloda, og då helst til Kina, så er det nok diverre ikkje det.

Det få kanskje har reflektert over er at dersom det faktisk hadde lete seg gjera å grava ein bein tunnel frå midten av Askøy og tvers gjennom jordkloda, så ville ein faktisk ikkje ha enda opp i Kina – men atskilleg lengre søraust – ja faktisk omtrent dobbelt så langt som til Kina.

Google Maps

Plassen på jordkloda som er lengst vekke frå Askøy ligg nemleg godt over 1000 kilometer frå sydspissen av New Zealand – på sjøbotnen av det sørlege Stillehavet.

