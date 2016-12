Hold ut bare litt til (snart er jula over) Ja ja, så er det desember... Her er ei julevise jeg har skrevet, basert på lille Oles betraktninger om det som foregår i dagene, ukene og månedene før høytida alle en gang så fram til: Jeg gleder meg til januar, for da er jula over. Da sitter hele slekta vår i stresslesser og sover. Kjempetrette, overmette, i en haug av gaver. Sølvguttsang er skiftet ut med buldring ifra maver. Fra midten av oktober har jula vært i gang, med julehefter, juleribbe, gløgg og julesang. Smultringer og marsipan ble kjøpt inn i september. Posene med adventsgodt ble spist opp i november. Tusen julelys er tent på taket og terrassen. Blinker rødt og gult og grønt utover hele plassen. Stua vår er stappa full av granbar og av bjeller. Juleduk på hvert et bord fra loft og ned til kjeller. Mamma vasker gulv og tak, stryker hundre duker. Bestemor har stekt og kokt og bakt i flere uker. Far har vært på julebord, tretten stykk til sammen, og testet gløgg og akevitt og øl og juledrammen. Juleselskap, hit og dit til folk vi knapt nok kjenner. Stesøsken og pappas eks; I jula er vi venner. Mamma blir litt religiøs når jula nærmer seg. Så vi må på konsertene. Åh, jeg kjeder meg! Visemenn og syngedamer, engler og demoner spiller fromt i kirkene og tjener mange kroner. De folder hender, synger pent om ekte juleglede. Og etterpå så selger de sin nye jule-CD. Alle synger høyt om barnet født i Betlehem. Ingen husker hvem han var når de har kommet hjem til enda mere kav og stressing, slitne folk som sover. Men hold ut bare litt til nå, for snart er jula over. Tekst: Bjørn Tore Brøske

Da sitter hele slekta vår i stresslesser og sover.»

Slik begynner julevisa tidligere Askøyværingen-journalist Bjørn Tore Brøske la ut på sin Facebook-side 1. desember.

– Som kulturjournalist i Sandefjords Blad skriver jeg om juleforberedelser og julekonserter, ser at ikke bare kommer julen tidligere og tidligere for hvert år, julen er blitt et stressymptom for mange, sier Brøske, og utdyper:

– Teksten er et skråblikk på jula anno 2016, på kjøpehysteriet og alle artistene som reiser rundt fra kirke til kirke for å tjene noen ekstra kroner, og der folk er slitne tidlig i desember og bare venter på at julen skal gå over.

Julevisa begeistret musiker og tidligere Askøyværingen-redaktør Rolf Erik Veland så mye at han satte melodi til teksten. Selv sier Veland det var ironien i budskapet som tiltrakk ham.

– Den hadde alle klisjeene i en vanlig julelåt, med en ironisk vri som gjorde at den stod ut, sier han, og legger til:

– Rytmen i teksten gjorde også at den var lett å sette melodi til.

Drahjelp

Veland forteller han brukte én helg på å ordne en melodi til «Hold ut bare litt til nå (snart er jula over)».

Det ene tok det andre, og snart ble et band satt sammen i hui og hast for urfremføring under en privat tilstelning i Pepperkakebyen. Sammen med Per Anders Hjelseth på piano, Per Pahr på bass og Leif August Larsen på trommer fremførte Veland sangen til stor applaus og god drahjelp fra publikum, som sang med etter tekst på storskjerm bak Rolf Erik Veland.

– Vi manglet gitarist, for alle vi kjente var opptatte i førjulstiden, humrer Veland.

Tekstforfatteren fikk ikke anledning til å være til stede, men synes Veland har laget en fin melodi, og håper askøyværingen vil sørge for innspilling av sangen til neste års jul.

– Så nå er det deres tur til å tjene noen kroner på julen?

– Hehe, ironisk nok er det kanskje vår tur neste jul, ler Brøske, før han legger til at han legger en knapp på karrieren som skråblikk-skribent heller enn artist.

Følg Askøyværingen på Facebook!