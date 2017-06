Her jubler Askøy skolebrass for NM-gull!

Med «We are the champions» ljomende fra høytaleranleggene, er det hæla i taket for musikantene i Askøy skolebrass.

Lørdag kveld fikk korpset nemlig beskjeden de har ventet på: De gikk seirende ut av 2. divisjon NM med hele 95 poeng.

– We are the champions ljomer på anlegget. Samles til pizzafest nå, skriver en ekstatisk styremedlem og korpsfar, Christian Lura, på Facebook.

Seieren i 2. divisjon betyr at skolekorpset som samler musikanter fra Kleppestø, Kleppe, Florvåg og Hetlevik har mulighet til å stille i 1. divisjon til neste år.

Det betyr også at samtlige av Askøys skolekorps - før resultatene fra årets 1. divisjon er kommet inn - spiller i 1. divisjon.

